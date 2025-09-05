A la venta los abonos para la vuelta de Zubin Mehta
Las entradas sueltas para la temporada musical, disponibles el 18 de octubre
Á. F.
La temporada musical ovetense tiene uno de sus hitos en el regreso a la ciudad, el 19 de febrero, del director indio Zubin Mehta, dentro del ciclo Conciertos del Auditorio. El abono para estos recitales, en conjunto con el de las Jornada de Piano está disponible para el público hasta el próximo martes, día 9, y podrá adquirirse en entradas.oviedo.es y en las taquillas del Teatro Campoamor (11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas). A partir del día 11 y hasta el 2 de octubre será el momento de hacese con los abonos para los cada uno de los ciclos por separados. Los aficionados podrán hacerse con localidades sueltas a partir del 18 de octubre. La renovación del abono conjunto únicamente podrá realizarse en las taquilla del Campoamor.
Además del regreso de Mehta, que lo hará al frente de la West-Eastern Divan Orchestra, también volverá a Oviedo esta temporada, el 17 de febrero, el mediático contratenor polaco Jakub Józef Orliński y con él debutará en la ciudad la soprano francesa Sabine Devieilhe, con la orquesta "Il Pomo d’Oro", ambos en una versión concertística de la ópera "Julio César en Egipto", de Händel.
En noviembre, el día 6, estará en el Auditorio ovetense "Le Jardin des Voix", la cantera del ensamble barroco francés "Les Arts Florisants" y el 1 de marzo lo visitará Pinchas Zukerman, con la orquesta Sinfonía Varsovia, que se estrena en la ciudad.
Los Conciertos del Auditorio alternarán talento internacional y local, con gran protagonismo de Oviedo Filarmonía, la sinfónica municipal. Ofrecerá cuatro conciertos. Abrirá el ciclo, el 29 de octubre, junto a otra de las grandes formaciones asturianas, el coro luanquín "El León de Oro", y lo cerrará, el 4 de junio, con el violonchelista Steven Isserlis.
Las Jornadas de Piano, que llevan en su nombre a su fundador, en 1992, Luis G. Iberni, arrastrarán hasta Oviedo a Marina a Yuja Wang, "una fuera de serie" que tocará el 15 de enero e interpretará dos conciertos en la misma función –uno de Ligeti y otro de Chopin–, y a Jan Lisiecki, que actuará el 7 de marzo con "un programa de dificultad sobresaliente", según sostiene los críticos.
