Ventanielles acoge un festival de la juventud del 12 al 14 de este mes

El grupo municipal de IU mostró ayer su respaldo a los actos organizados con motivo del centenario del nacimiento del poeta ovetense Ángel González, que consideran "parte de una lectura abierta y no sectaria de la cultura en Oviedo" y alineada con otras iniciativas recientes como el 140 aniversario de la publicación de La Regenta o la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. "Nos parecen un avance", aunque reclaman una mayor coordinación entre las instituciones asturianas implicadas y la Universidad de Oviedo, en particular con la Cátedra Ángel González, para dar mayor coherencia y alcance a las celebraciones y proponen crear un certamen o premio de poesía que lleve el nombre del poeta.

La explanada del Palacio de los Deportes acogerá del 12 al 14 de este mes la primera edición del festival de la juventud "Suañando Mocedá" organizado por la asociación Luar. La actividad comenzará el viernes 12 a las 16.30 horas con una sesión de bingo a la que sucederán varias actividades de muralismo, espectáculos y un concierto de "La Morgue" a las 20.00 horas. El sábado habrá una sesión con DJ Ferla Megía a las 13.30 horas, un torneo de Free Style a las 16.00 horas y varias actuaciones musicales desde las siete y media de la tarde. La celebración culminará el domingo con unos talleres de "La Caravana Kazabasuras", un vermú animado por "La Tuna" y una comida popular en la que los asistentes llevarán sus propias viandas.