Los alumnos de Oviedo diseñan su propio juego de mesa por una buena causa

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 mantiene su hoja de ruta hacia la consecución del título involucrando en el proyecto al mayor número de colectivos posible. Ahora que regresan la clases, es el turno de contar con los colegios de la ciudad para contribuir a la difusión de la candidatura ovetense. Alumnos de entre diez y doce años de diferentes centros, es decir, de quinto y sexto de Primaria, participarán en un proyecto que combina lo pedagógico con lo lúdico y elaborarán un juego de mesa en torno ala Capitalidad Europea de la Cultura.

La iniciativa da continuidad a una idea nacida en el colegio Germán Fernández Ramos, en Pando, donde, con gran éxito, desarrollaron un juego de mesa en torno al Camino Primitivo. Tanta aceptación tuvo, que el Ayuntamiento aportó la financiación necesaria para hacer llegar el juego a todos los colegios de la ciudad. A través del tablero, los jugadores recorrían el camino de Alfonso II desde Oviedo hasta Santiago.

La idea ahora es desarrollar una actividad similar a través de la candidatura a Capital Europea de la Cultura. "La idea ahora es elaborar un juego similar intercentros enfocado a Europa, a las ciudades europeas y a las fortalezas del programa de Oviedo en la candidatura. Que los niños se involucren y participen en el proyecto incorporando sus ideas y propuestas en la propia elaboración del juego, metodología, aplicaciones tecnológicas...", afirma la edil de Educación, Lourdes García. La concejala mantuvo en encuentro para poner las bases de la idea con la directora del Germán Fernández Ramos, Azucena Fernández y Félix Jiménez, de la empresa que fabricará el juego. Acudió junto a Zoe López, miembro del equipo de la Capitalidad Europa 2031 y de Manuel Menéndez, técnico de su concejalía. "Que este proyecto salga adelante es importan para que los alumnos de la ciudad sientan suyo el proyecto y aprendan de su ciudad y de otras ciudades europeas que tienen similitudes con Oviedo, a través del mejor método que entienden a esa edad, el juego", añadió la edil.

La educación medioambiental, entre las nuevas actividades escolares

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo inicia el curso escolar con una renovada oferta de Actividades Complementarias, con la incorporación de nuevas iniciativas para los colegios de diversa temática. A las más de 70 actividades dirigidas a todo el alumnado, desde Infantil a Bachillerato, que ofrecía la concejalía el curso pasado se suman ahora nuevas actividades que se incluyen en el curriculum escolar y fomentan un mayor conocimiento de la ciudad y sus instituciones, la educación medioambiental, educación para la salud, visitas a museos y rutas, a medios de comunicación y visitas a industrias asentadas en el municipio, y que este año incluyen una actividad específicamente destinada a alumnos con necesidades especiales, Exploradores. Los colegios ya tienen abierto el plazo, hasta el 26 de septiembre, para adherirse a alguna de las Actividades Complementarias de las que podrán disfrutar los alumnos de todos los ciclos educativos a lo largo de todo este curso 25-26 y que son totalmente gratuitas para las familias. "Cada año intentamos innovar con la oferta de actividades complementarias con un programa que tiene como objetivo colaborar en la educación integral de niños y jóvenes", afirma la edil de Educación, Lourdes García. n