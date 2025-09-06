Doce conciertos infantiles redondean la programación musical de San Mateo: estas son todas las actuaciones para niños

Doce conciertos, otros tantos espectáculos de títeres, magia o animación, talleres de juegos tradicionales, un carrusel de madera y un tiovivo componen el grueso de la programación infantil de las fiestas de San Mateo, que este año volverán a tener el Campo San Francisco como escenario de referencia entre los días 11 y 22 de este mes. La concejalía de Festejos, dirigida por la popular Covadonga Díaz, aseguró este viernes que confía en que el "Central Park" carbayón se convierta durante esos días "en un vibrante y colorido espacio infantil pensado para hacer brillar la sonrisa de los más pequeños".

Dentro del amplio programa de actividades diseñado por Festejos con un presupuesto de 1,24 millones de euros, la concejalía ha apostado por programar una docena de musicales infantiles que se desarrollarán durante nueve jornadas festivas consecutivas en el escenario del paseo del Bombé. El primero tendrá lugar el próximo viernes a las 19.00 horas y llevará por título "Lola toc toc" y correrá a cargo del grupo "La Isla de los Sueños".

El primer sábado de las fiestas habrá sesión doble de animación. Ese día, Amador Valdés pondrá a bailar al Campo San Francisco desde las 13.00 horas, mientras que el grupo "Happening" amenizará la jornada vespertina de los más pequeños a las 19.00 horas.

"Dubbi Kids" animará la sesión vermú del día 14 desde las 13.00 horas y el lunes la actividad se retomará con el espectáculo "El Espantapájaros Fantasma" desde las siete de la tarde. En los días sucesivos, tendrán lugar por las tardes los conciertos "Las aventuras de la intrépida Valentina" (día 16), "Arigato, Cuento que te Canto" (17), el musical "El Pollo Pepe" (18), una actuación de "Petit Pop" (20) y "La Juguetería de Nika y Matsu", el grupo musical con el que triunfan Julia Nakamatsu, mujer de Melendi, y su hermana gemela. Actuarán a las siete de la tarde del día de San Mateo. Esa misma jornada, a las 13.00 horas, se subirán también al escenario los grupos "Cuerdas Rock EscalaLAB" y "Aula Play Suzuki".

Programación infantil para San Mateo / LNE

Esta docena de espectáculos redondearán la oferta musical más amplia de los últimos años en la capital asturiana, pues se sumarán a los grandes conciertos programados en el recinto de La Ería, las verbenas que casi diariamente tendrán lugar en el Bombé, el concurso de Rock, y el programa "AlaPlaza", consistente en 24 conciertos gratuitos que se repartirán entre sendos escenarios habilitados en el Campillín y la plaza del Paraguas.

Más allá de esta oferta musical, el Campo se convertirá en un paraíso para los niños. El paseo del Angelín acogerá talleres creativos gratuitos todos los días entre las cinco y las ocho de la tarde, además de un carrusel de madera, un juego de pintar pedaleando una bici y varios juegos de madera. Igualmente, el estanque de Covadonga servirá de recinto al aire libre para celebrar cada día algún espectáculo de magia, títeres o animación y el paseo de la Rosaleda albergará un tiovivo. .

Otro de los reclamos para el público menudo será la celebración del Día del Real Oviedo en el paseo de la Rosaleda entre las 17.00 y 20.00 horas del día 15. Los pequeños podrán sacar fotos con los capitanes del primer equipo y con Garra, mascota del club. "La programación infantil de San Mateo ofrece una amplia variedad de actividades, talleres y espectáculos pensados para el disfrute de los más pequeños, creando espacios de diversión, aprendizaje y convivencia", resume Díaz.