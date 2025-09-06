El jurista que colorea el mundo: así es su exposición en el Centro Asturiano
José Antonio Cullía, secretario de la CUOTA, exhibe el resultado de una faceta artística que compagina con el Derecho y el deporte
"El mundo es muy triste y en blanco y negro. Mi idea es darle color a ese mundo y, sobre todo, a mujeres pensadoras". Así explica José Antonio Cullía las líneas maestras de "Soñar en color", la selección de 31 obras realizadas con las técnicas del óleo, acuarela y acrílico que estos días expone en la sala polivalente del Club de Campo del Naranco, coincidiendo con las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga, en la que ya ha conseguido vender media docena de los trabajos realizados durante las dos horas diarias que reserva a su faceta artística en un estudio habilitado en su casa de la Losa.
Cullía es gijonés de nacimiento, pero vecino de Oviedo, donde ya vivió desde pequeño y comenzó a frecuentar el Centro Asturiano. El arte le apasionó desde pequeño, pero para dedicarse al mismo, su padre, que tenía tres carreras, le obligó a estudiar primero "alguna carrera de la que se pudiera ganar algo de dinero".
Siguió sus consejos y hoy, a sus 60 años de edad, compagina su trabajo como secretario de la Comisión de Urbanismo (Cuota) con una intensa actividad deportiva (juega al tenis, practica el ciclismo y hace pilates) con sus sesiones de pintura diarias. "Si te organizas, sacas tiempo para todo", afirma.
Cullía no oculta su satisfacción. La del Centro Asturiano es su primera exposición en Asturias, aunque antes ya ha expuesto en grandes plazas españolas como ARCO. Para esta ocasión ha elegido obras realizadas en los últimos tres años, en las que da especial relevancia al género femenino. Una torera y otras mujeres con "profesiones tradicionalmente de hombres" centran la temática de unos trabajos que desde la inauguración de la muestra el pasado martes están causando sensación. "La gente dice que le gusta mucho y las ventas que llevo lo demuestran", apunta este profesional, que también es académico de la Real Academia de la Jurisprudencia y este año asegura estar viviendo con especial entrega las fiestas del club. "El pregón estuvo abarrotado", explica este jurista empeñado en colorear un mundo en blanco y negro.
