Llaneza acusa a Canteli de disfrazar su mala gestión con propaganda fiscal

Un intento de disfrazar como un éxito lo que en realidad es propaganda fiscal y falta de gestión. Así define el portavoz municipal del PSOE el proyecto de ordenanzas fiscales aprobado este jueves por el equipo de gobierno de Alfredo Canteli, en el que los populares destacan la congelación de todos los impuestos y tasas, salvo la tarifa del alcantarillado, que subirá un 2%. Llaneza asegura que el ejecutivo trata de ocultar con este anuncio los incrementos impositivos del año pasado. "Quienes aprobaron la mayor subida de impuestos de la historia de Oviedo el año pasado, venden ahora una falsa congelación de las tasas", resumió el portavoz del principal partido de la oposición municipal.

Fernández Llaneza asegura que lo que la concejala de Economía, Leticia González "insiste en llamar de congelación generalizada de impuestos y tasas" esconde en realidad que el IBI ha subido un 7,5% en los dos últimos años; el Agua y Alcantarillado, un 12%, y un incremento del 80% en la tasa de basuras".

El que fuera candidato a la Alcaldía por el PSOE en las últimas elecciones municipales sostiene que las ordenanzas fiscales para este 2025 supusieron "la mayor subida de impuestos y tasas de la historia de Oviedo" y atribuye al equipo de Canteli un intento de engañar a los vecinos y las vecinas "justo ahora, cuando les están llegando los recibos del IBI, debería de causarle, al menos, sonrojo".

El portavoz del PSOE responde a las acusaciones de González de que los vecinos tienen que pagar más por la recogida de basuras por "el tasazo" del gobierno central, recordando que la legislación únicamente establece un principio de justicia ambiental: quien contamina, paga. "Fue la decisión del equipo de Canteli la que trasladó todo el coste del servicio de recogida de Residuos a la ciudadanía, sin medidas compensatorias ni políticas de reciclaje que alivien los recibos. La llamada prestación de emergencia que anuncian no es más que un parche insuficiente y temporal", sostiene.

De todos modos, Llaneza descarta incluso que el proyecto del PP para las ordenanzas fiscales suponga "ni siquiera una congelación generalizada". Asegura que son varias las tasas y precios públicos que se verán incrementados también para 2026 "si se aprueba el proyecto de ordenanzas fiscales de Canteli. En concreto, se refiere a los servicios de agua y alcantarillado, "que subirán un 2% cada uno, después de la subida del 10% de este año".

En este sentido, ha censurado que la concejala González recurra a expresiones como "tasazo de Pedro Sánchez" o "atraco fiscal" mientras es su propio gobierno el responsable de la mayor subida impositiva que recuerdan los ovetenses. "En lugar de soluciones, el PP ofrece confrontación partidista y propaganda hueca", afirma.

Fiscalidad progresiva

Además, el portavoz socialista defendió un modelo alternativo para la ciudad: "El PSOE de Oviedo apuesta por una fiscalidad progresiva y equilibrada que permita financiar servicios públicos de calidad, impulsar la transición ecológica, apoyar a las familias y reactivar la economía local. La prosperidad de Oviedo no se logrará con congelaciones publicitarias tras subidas históricas, sino con justicia social y políticas responsables".

A este respecto, desde el grupo socialista aseguran que aprovecharán los canales de participación política para presentar enmiendas al proyecto de ordenanzas que favorezcan los intereses de la mayoría de la ciudadanía ovetense.