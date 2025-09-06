Oviedo reúne este domingo a 21 DJs de época de la escena asturiana en un gran festival
El encuentro, previsto en Kuivi Almacenes dará comienzo a la una de la tarde y finalizará a las once de la noche tras diez horas de música ininterrumpida
Los amantes de la música electrónica tienen una cita ineludible este domingo en Kuivi Almacenes.El espacio cultural situado en el barrio de Ciudad Naranco acogerá un encuentro en el que estarán presentes 21 DJs asturianos para rendir homenaje a un estilo musical con una larga trayectoria en la región. “Es la primera vez que se celebra un evento de este tipo, sólo con gente de Asturias. Se trata de un homenaje a la figura del DJ local, que siempre ha sido referente en la escena electrónica nacional y ha dejado una huella profunda con un legado que aún sigue vivo y con más fuerza que nunca”, explica Héctor Sandoval, DJ y promotor del encuentro.
El MECA --así se ha bautizado al festival—dará comienzo a la una de la tarde y finalizará a las once de la noche después de diez horas de música ininterrumpida. En la lista de participantes están los siguientes DJ: Aida Blanco, Alberto Palacios, Alfrkaos, Antón Arrieta, Chusso, David Mallada, David Moreira, Delgado, DJ Enrique, Héctor Sandoval, Hermética, Jorge Blanco, Kessell, Kresy, Men, Onopko, Smug, Sponge, Xtfunk, Yayo y Zaid. “Se trata de poner en valor a los nuevos talentos asturianos con el apoyo y la experiencia de los más veteranos”, señala Sandoval.
El domingo en el Kuivi habrá música de todos los estilos dentro del género. “Habra house, electro, Tecno… También se podrá ver a DJ pinchando con vinilos y a otros que utilizan tecnología digital. Va a ser una jornada que no se puede perder nadie”, dice Héctor Sandoval. Las entradas para asistir están a la venta en la página web del Kiuvi Almacenes a diferentes precios, aunque el pasado miércoles ya sólo quedaban las más caras, las de 16 euros.
La idea del promotor del MECA es que el festival llegue para quedarse. “Lo ideal es conseguir que se celebre todos los años e ir a más, que se perpetue en el tiempo”, confía Sandoval. “No estaría mal que las administraciones y las instituciones nos apoyasen igual que se apoya a otras manifestaciones culturales. La figura del DJ siempre ha estado muy denostada y queremos cambiar ese concepto”, subraya el promotor.
