La plantilla de TUA llama a la huelga para el Día de América y los Fuegos
Los trabajadores, que proponen parar seis jornadas entre septiembre y octubre, piden que la empresa retire sus planes de vigilar a los chóferes con cámaras
Un conflicto laboral amenaza con alterar el funcionamiento normal de la ciudad durante varias de las fechas centrales de San Mateo. El comité de empresa de TUA, el operador del servicio de transporte urbano de la ciudad, aprobó esta semana convocar seis jornadas de huelga, del 18 al 20 de septiembre y del 8 al 10 de octubre. Esta convocatoria estaba aparcada desde el mes de mayo, cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de iniciar movilizaciones, al lanzar los trabajadores un ultimátum a la empresa para que satisficiera varias demandas históricas. Si el paro llega a darse, mermaría los servicios de autobús para las jornadas del Día de América en Asturias (19 de septiembre) y la noche de los Fuegos, que se lanzarán el día 20 desde el parque de Montecerrao.
En concreto, el comité de empresa justifica este llamamiento a la huelga en que el Ayuntamiento no acepta sus pretensiones de instalar aseos en las cabeceras de todas las líneas, así como en los planes de TUA de instalar cámaras de seguimiento en vivo de la actividad de los conductores. También llaman a solucionar los problemas con el "alcolock", el sistema por el que los choferes tienen que soplar en un alcoholímetro y dar negativo para poder arrancar el autobús. "Tenemos pactado desde 2019 que hay que soplar cada vez que el autobús se para más de 30 minutos, pero los nuevos vehículos eléctricos te obligan a hacerlo si para solo cinco minutos y nos pasamos el día soplando", indican desde el comité de empresa.
La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo Cristina Pontón mostró ayer el "total apoyo" de la coalición "a las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores de TUA". La edil considera "inaceptable" que el gobierno, y en especial el edil Nacho Cuesta, "eluda dar cualquier tipo de respuesta a las legítimas demandas del personal de "un servicio público esencial" de la ciudad.
