San Mateo abre boca con el Fyin Fest: un maratón de música con Camilo como estrella

Oviedo calienta ya las fiestas de San Mateo con la celebración hoy del Fyin Fest, un maratón musical de nueve horas que convertirá la carpa de La Ería en un hervidero de juventud y ritmos globales. Dos son las estrellas: el colombiano Camilo, que saldrá al escenario a las 21.30 horas, y la argentina María Becerra, con actuación prevista a las 23.40 horas. Ellos son las puntas de lanza de un cartel con seis primeros espadas: Mateo Eraña, Noan, Paula Mattheus y María Escarmiento, además de Camilo y María Becerra. Aún quedan entradas disponibles que hoy podrán comprarse en taquilla al precio de 60 euros y también en la página web del festival. El Fyn Fest es la primera cita ligada a las fiestas, aunque el arranque oficial será el próximo jueves día 11, cuando el pregón del ovetense Alfredo Martínez Serrano, actual embajador de España en Canadá, abra de manera solemne doce días de celebraciones.

El festival arranca a las 17.10 horas con Mateo Eraña, joven talento asturiano que ha conseguido hacerse un hueco con canciones de pop íntimo y melódico, reunidas en su reciente EP "4062. Será el encargado de inaugurar un escenario que, a partir de ahí, no dará tregua. Una hora más tarde, a las 18.20 horas, llegará el turno de Noan, el zarauztarra que ha sabido revitalizar el pop-rock con un sonido que evoca la energía de los años dos mil. Su disco "Persona Espacial" le ha colocado entre las nuevas voces con más futuro del panorama español, según apunta la crítica.

La tarde avanzará con la presencia de Paula Mattheus, a las 19.50 horas, otra de las artistas emergentes que viene despuntando con un estilo propio en el terreno del pop actual. Y con la noche ya encima, a las 21.30 horas, tomará el escenario el más esperado: Camilo. El colombiano, estrella internacional del pop latino y ganador de múltiples Grammy Latinos, es el gran reclamo del Fyin Fest y promete un directo cargado de romanticismo, energía y éxitos coreados en todo el mundo.

Pero no será el único nombre de alcance global. A las 23.40 entrará en escena María Becerra, conocida como "La Nena de Argentina", uno de los mayores fenómenos virales de la música urbana. Con millones de oyentes en plataformas digitales y un nuevo disco en camino, pondrá el broche a un festival que, en su primera edición, quiere quedarse en la memoria de quienes lo vivan como el gran aperitivo de las fiestas de San Mateo.

El Fyin Fest servirá, por tanto, de aperitivo para lo que llegará la semana siguiente, ya con el inicio oficial de las fiestas. Alfredo Martínez Serrano, el embajador de España en Canadá, ofrecerá el jueves día 11, a partir de las 20.00 horas, el pregón y le acompañará como lanzadora del chupinazo la karateka Eva Otero, que el pasado invierno se proclamó campeona de Europa Sub-21 en la categoría de menos de 61 kilos, en una competición celebrada en la localidad polaca de Bielsko-Baila.

A partir de ese momento, la fiesta quedará inaugurada y comenzarán a funcionar las 37 casetas hosteleras repartidas por el Campo de San Francisco, la plaza de Porlier y la plaza de la Catedral. Ese mismo día habrá un escenario instalado en la calle Uría, junto a la plaza de la Escandalera, que acogerá la actuación del grupo rockero "La Última Legión", a partir de las 21.15 horas.

En cuanto al resto de la programación musical mateína, la carpa de La Ería recibirá el 12 de septiembre un recital gratuito con grupos tributo a "Hombres G", "Estopa" y Shakira. Al día, siguiente, el sábado 13, será el turno de la banda "Europe", la histórica formación sueca. Le seguirán "Ilegales" y "Ritmo Vudú" (día 14); Sebatián Yatra (16); "Ducan Dhu" y Coque Malla (17); el grupo "Tekila", en otra actuación gratuita, el jueves 18 de septiembre; Omar Montes, Juan Magán y Rodrigo Fénix (19); Mikel Izal (20) y, por último, para cerrar las programación de la carpa de La Ería, el domingo 21 de septiembre se subirán al escenarnio Chanel, Chiara Oliver, Vicco y Lennis Rodríguez .

El coste total de la fiesta de San Mateo, según cifras facilitadas por el Ayuntamiento, es de 1,2 millones de euros.