Las tiendas sortean camisetas del Oviedo con las compras: así puedes conseguirlas
El club azul entrega veinticuatro equipaciones que se rifarán entre los clientes que gasten en establecimientos de la ciudad
Á . F.
"El comercio de Oviedo, siempre con nuestro equipo. Somos de primera", es el nombre de una iniciativa municipal que busca fomentar las compras en los negocios locales al tiempo que se respalda al Real Oviedo tras su ascenso a Primera División.
La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, presentó este jueves la campaña en Colloto junto al consejero del club carbayón Fernando Corral y su mascota, Garra. Los tres visitaron algunos de los 210 comercios adheridos. "El comercio es uno de los principales focos generadores de riqueza y prosperidad, que representan además a la perfección los valores del Real Oviedo: esfuerzo, constancia, compromiso, trabajo en equipo y pasión", destacó González, quien dio el pistoletazo de salida oficial al sorteo.
La campaña, en colaboración con el Real Oviedo, sorteará 24 camisetas oficiales del centenario entre los clientes que realicen una compra mínima de 10 euros en algún establecimiento participante. Para entrar en el sorteo, será necesario introducir en las urnas habilitadas una copia del ticket con los datos del comprador escritos por detrás. La promoción estará vigente hasta el 27 de septiembre y el sorteo se celebrará ante notario el próximo 1 de octubre.
