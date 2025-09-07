Ángel González vuelve a salir a la calle: el poeta ya tiene su placa

El concejal y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Oviedo, de las letras y de la Universidad asturiana se dieron cita ayer ante la placa que, colocada en el n.º 8 de la calle Fuertes Acevedo, señala el lugar de nacimiento del poeta Ángel González, tal día como ayer, un 6 de septiembre, pero de 1925. La Fundación Municipal de Cultura quiso conmemorar la fecha en la que se cumplía el centenario del nacimiento de quien es uno de los mayores exponentes de la literatura española del siglo XX dedicándole esa placa, en la que se lee: "Aquí nació el poeta Ángel González (1925-2008), Hijo predilecto de Oviedo. Palabra sobre palabra nos dejó un mundo mejor".

La catedrática de Literatura y directora de la Cátedra Ángel González, Araceli Iravedra; Josefina Martínez, viuda de Emilio Alarcos y directora de la Cátedra Emilio Alarcos y el poeta Luis García Martín participaron en el acto para honrar la memoria y la palabra del poeta y amigo. Josefina Martínez habló, precisamente, de "la entrañable amistad" que ella y su esposo, Emilio Alarcos, mantuvieron con el poeta desde la década de los 60. "Lo propuse como doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo en 2007 y también al premio Príncipe de Asturias en 1985", comentó. La catedrática reparó en que el lugar elegido para la colocación de la placa conmemorativa no era el acertado, porque allí vivía su madre, pero él poeta nació en otro lugar. Lo disculpó porque, reconoció, lo importante es recordarlo y reconocer su figura y su obra.

Araceli Iravedra reivindicó la vigencia y la vitalidad de la poesía de Ángel González. "Ha conquistado un lugar muy sólido en el canon de la poesía española contemporánea y la recepción que tienen entre el público más joven es algo extraordinario. Sus versos tienen mucho que decir al mundo actual", manifestó.

El presidente de la Fundación Municipal de Cultura se refirió a Ángel González como "memoria imprescindible de la literatura universal". "Hemos querido rendirle homenaje con una serie de actos sencillos, humildes, pero llenos de cariño y emoción", añadió, enumerando las actividades organizadas con ese motivo –recitales, conciertos y talleres infantiles–.

Gaspar Llamazares, el portavoz municipal de IU, animó a recuperar iniciativas como la frustrada fundación que velaría por el legado del poeta y la creación de un premio, convocado por el Ayuntamiento de Oviedo, con su nombre, más aún ahora que la ciudad aspira a ser Capital Europea de la Cultura.