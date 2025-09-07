Camilo enciende el motor de San Mateo: así fue el concierto en La Ería (con sorpresa para los ovetenses incluida)

Para cuando la vizcaína Paula Mattheus se subió al escenario del Fying Fest, el aperitivo de San Mateo que se servía ayer en Oviedo, el recinto de La Ería se había ido ambientado poco a poco y ya presentaba buen aspecto. Antes que ella, el gijonés Mateo Eraña y Noan, con su punk pop ligeramente irreverente habían sonado para un público numeroso, pero que dejaba desnudo un espacio tan grande. No es fácil arrancar la fiesta sin mateínos y fuera de calendario. Todo habría de calentarse más adelante, cuando llegasen Camilo y María Becerra y en ese momento ya había algo más de 4.000 personas. Para la próxima cita habrá que esperar al jueves, con el verdadero y oficial inicio de las fiestas .

Mattheus, una artista muy respetuosa con la tradición del pop español del Norte, con buena banda, letras llenas de contenido y una voz limpísima, regaló un concierto muy serio, consiguiendo levantar el ambiente y dejando la cosa calentita, todo listo para los cabezas de cartel: Camilo y María Becerra.

El de Medellín salió al escenario con una cuenta atrás coreada por todo el público y, desde el primer momento, dejó sentadas las claves de la música latina en general y la bachata en particular. Dos sets de percusión rotundos, viento, ritmo, y ya tenia a toda la Ería bailando. Para cuando llegó eso de que “ tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita”, aquello ya parecía un poquito San Mateo. Su inconfundible bigote inglés aparecía hasta en los carteles de primer concierto de sus fans mas jóvenes. Con "Desconocidos" a nadie le importaba con quién interactuaba bailando y con "Vida de rico" llenó el espacio de teléfonos grabando.

El de Camilo es un concierto amable y feliz, de caderita bamboleante y de dejarse llevar por ese timbre de voz dulce con el que Juan Luis Guerra señaló el camino hace casi cuarenta años. El momento de éxtasis llegó cuando la cantante Evaluna, esposa de Camilo, salió al escenario para cantar juntos "Machupichu" y "Por primera vez".

Al cierre de esta edición, María Becerra aún no había salido a escena pero el público la esperaba con efervescencia. Ya se veían banderas argentinas para darle la bienvenida. También se esperaba la exconcursante de OT María Escarmiento, pero entre horarios previstos y ligeros retrasos acumulados parecían empujarla a la madrugada. La gran noticia es que la maquinaria de las fiestas ya ha arrancado irremediablemente. Feliz San Mateo, Oviedo.