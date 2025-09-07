María Jesús del Barco, jueza: "Si desde el Ejecutivo llamas a controlar los otros dos poderes, la democracia peligra"

María Jesús del Barco es la juez decana de Madrid desde 2018 y suma cuatro años como presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Nacida en Villamuriel de Cerrato (Palencia), el jueves cumplió 55 años. Estudió la carrera en Valladolid y, tras aprobar la oposición y pasar un año en la escuela judicial de Barcelona, tuvo como primer destino Ordes (La Coruña). Luego ejercería en Palencia y Cuenca hasta trasladarse a Madrid, donde lleva desde 2006. El próximo domingo, a las 13.00 horas, recibirá en el Hotel de la Reconquista la insignia de oro de la asociación Día de Galicia en Asturias, junto al empresario lácteo Francisco Rodríguez. Las invitaciones pueden retirarse en la oficina principal de Abanca, en la calle Uría 4.

¿Cómo recibe una palentina este premio?

Es algo sorprendente. La verdad es que me llamó Jesús Chamorro (presidente del TSJA) para decirme que Manuel Fernández Quevedo (presidente de la asociación Día de Galicia en Asturias) estaba interesado en dármelo y aquí estamos.

Galicia fue su primer destino como jueza, ¿tiene alguna relación con Asturias?

La visité varias veces hace años. Estuve en Oviedo, en Ponga y Villaviciosa. Mi madre tenía unos primos en Oviedo y solíamos veranear por el norte. Íbamos a Santander y si llovía nos movíamos a Asturias a ver si hacía sol.

Acaba de asistir a la Apertura del Año Judicial. LA APM que preside había solicitado que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, "se abstuviera de acudir" por respeto al Rey al estar siendo investigado por filtraciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Sí, al final él ha decidido acudir y en su discurso ha hecho unas referencias a su situación personal innecesarias, pues la conocemos todos. Ya que vas, deberías callarte.

¿Por qué pidieron que no asistiera?

No nos parece correcto que una persona investigada, que está a las puertas del juicio oral empañe un acto de arranque del año judicial, que es muy bonito para los jueces. No es agradable ver a un investigado al lado de Felipe VI, dando un discurso ante los jueces de la sala segunda que quizás tengan que enjuiciarle. Desde el absoluto respeto a su presunción de inocencia, creemos que hace un flaco favor a la institución.

Él dice estar en su derecho.

Sobre todo porque está respaldado por las palabras del presidente del Gobierno. Creo que no dimite porque el Gobierno no quiere que dimita. Eso es bochornoso a nivel institucional, aunque ya hemos llegado a tales niveles de bochorno...

¿A qué niveles se refiere?

No me parece normal que el presidente del Gobierno diga lo que dice de los jueces en una entrevista. De manera permanente otros miembros del gobierno insultan o desprestigian a los jueces. Empezamos con la Ley de Amnistía, que fue un ataque frontal al estado de derecho, vimos a Cerdán y Puigdemont firmar un documento en el que aseguran que hay "lawfare" en España. Solo hay que ver cómo hablan los ministros o Patxi López de los jueces. Son unos ataques lamentables y el fiscal general del Estado ahí sigue. Cualquier juez estaría suspendido en su misma situación.

En el Gobierno también hay varios jueces.

Sí, había que ponerles lo que decían antes y lo que dicen después, por ejemplo, sobre la amnistía.

¿Cómo interpreta su cambio de discurso en este asunto?

Yo creo que cada uno tiene unas intenciones y unos intereses, pero estos ataques a los jueces no son buenos. Si quieren cuestionar a los jueces deberán poner recursos. Hablan del juez Peinado y de Beatriz Biedma, una profesional cuyas resoluciones (sobre el caso del hermano de Pedro Sánchez) han sido también ratificadas por la Audiencia y lo cierto es que la fontanera del PSOE (Leyre Díez) estaba investigando a qué colegio iban sus hijas. Eso sí es grave.

¿Corre peligro la democracia en España?

Si se está atacando al poder judicial llamando a controlar desde el ejecutivo a los otros dos poderes y se usan mensajes populistas, peligra la democracia. No se trata solo de votar cada cuatro años.

¿Existe un cisma entre jueces por temas ideológicos?

No existe para nada. Yo puedo estar en las antípodas de otro compañero, pero como amigos salimos a cenar y cuando toca dictar sentencias, cogemos la ley y actuamos en consecuencia.

¿Qué opina del plan de "regeneración democrática" de Bolaños?.

La propia terminología de regeneración o democratización es un insulto a los jueces. Hablan de democratización cuando están poniendo a los jueces como franquistas ante los ciudadanos. Esa terminología hay que rechazarla. Eso que quieren trasladar de que los jueces somos hijos de millonarios, una casta, no se corresponde con la realidad. Para ser juez hay que estudiar y ahora parece que estudiar está mal visto. Nos han llegado a decir que hay que bajar el nivel de la oposición para que aprobara gente... No podemos aceptar reformas encaminadas hacia eso. Lo intentan poniéndote el caramelito en forma de becas que sí, están bien, pero no hay que cambiar la ley para meter por la puerta de atrás a gente que no acredite formación suficiente.

Es muy crítica con la creación de los Tribunales de Instancia.

No puedes pretender cambiar la organización de los últimos 200 años en la Justicia en un solo año. Eso hay que hacerlo con cabeza, más tiempo y con dinero. Habrá que acordar en cada partido judicial y territorio las necesidades y requisitos. Han puesto unos plazos que no vamos a llegar. Están acelerando el sistema y para acabar consiguiendo que estalle.

¿De qué magnitud es la escasez de medios en la Justicia?

Tenemos una media de 11,9 jueces por cada 10.000 habitantes. El resto de Europa tiene 24. Habrá que incrementar la plantilla judicial, pero con jueces de carrera. En el caso de los tribunales de Instancia, yo conozco trece sedes judiciales en Madrid y ninguna cumple requisitos para ponerlos en funcionamiento. Estamos hablando de digitalización y en todos los juzgados hay papeles.

Se le ve pesimista.

Los jueces están muy preocupados de lo que se les viene encima. Yo soy decana de 327 juzgados y va a ser una locura. Donde se han implementado los primeros Tribunales de Instancia en julio a las dos semanas ya estaban los procedimientos en cajas de cartón, algunos ni aparecían. No se sabe qué funcionarios llevan los asuntos. Así no se puede trabajar. Esto va a ser un desastre.

El Día de Galicia en Asturias homenajeará también a los padres de la Transición.

A pesar de que dicen que los jueces somos franquistas, yo tenía cinco años cuando Franco murió. Solo recuerdo que nos dieron unos días de vacaciones. Lo que sí recuerdo es escuchar la radio con mi madre y los tertulianos de la Transición eran de nivel. Había debates de gente con ideas contrarias que buscaban puntos comunes. En el Congreso también había otro nivel. Se fraguó la Constitución, que siempre me ha parecido la biblia del jurista. Los que ahora hablan del Régimen del 78 me causan sonrojo. O no tienen idea de dónde veníamos o no les gusta dónde llegamos.

Y luego está la polarización política.

Es tremenda. Aunque en el día a día los ciudadanos vivimos al margen, por suerte, de lo que hacen los políticos. La polarización da de comer a mucha gente. Desde la normalidad democrática y cuando las cosas funcionan hay menos subvenciones. Es así. Los populistas viven bien en la polarización. Los extremos favorecen a quienes quieren desestabilizar,

¿Qué espera de su visita a Asturias?

Pasarlo le mejor posible. Allí estaré. Uno de mis tres hijos dice que quiere ir a comer cachopo. Ya le he dicho que el cachopo está bien, pero que allí hay muchas comidas tan buenas o mejores.

