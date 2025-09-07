Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sergio Paredes y Eva Braña ganan la carrera del Naranco

La prueba de las fiestas del Centro Asturiano reúne a 120 atletas con el fin de recaudar fondos para a asociación "El ángel de Javi"

El pequeño Javi Gómez, en silla de ruedas, junto a su madre, Ana Piera y los participantes en la carrera. | CAO

El pequeño Javi Gómez, en silla de ruedas, junto a su madre, Ana Piera y los participantes en la carrera. | CAO

Lucas Blanco

Naranco

Un paseo a gran velocidad de algo más de 48 minutos coronó ayer a Sergio Paredes como campeón absoluto de la XXII Carrera Atlética de Montaña Monte Naranco, en la que Eva Braña se alzó con el primer puesto de la categoría femenina tras emplear 64 minutos en cubrir los 10.000 metros del recorrido.

Por la izquierda, el ganador, Sergio Paredes, el pequeño Javi Gómez y el segundo clasificado, Marcos García, ayer, tras la carrera.

Por la izquierda, el ganador, Sergio Paredes, el pequeño Javi Gómez y el segundo clasificado, Marcos García, ayer, tras la carrera.

La cita, consolidada ya como un clásico en el marco de las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga del Centro Asturiano de Oviedo, sirvió también en esta ocasión para sumar una causa solidaria a lo meramente deportivo. La inscripción abonada por los 120 participantes de la prueba fue destinada íntegramente a la asociación "El ángel de Javi", un colectivo creado para ayudar al pequeño Javi Gómez, ovetense de ocho años que es una de las 74 personas del mundo que padece la enfermedad de Nedamss.

El propio Javi estuvo presente en la salida y la llegada de la competición acompañado de su madre Ana Piera y fue el primero en felicitar a los ganadores, los cuales consiguieron sobreponerse al calor para detener el crono en unos tiempos "muy buenos", según explicaron los organizadores.

Sergio Paredes, que corrió con los colores del Centro Asturiano, aventajó en 54 segundos al subcampeón, el atleta Marcos García, del club Piloña Deporte, mientras que David Alonso, también socio del Centro, subió al tercer cajón del podio con una marca de 50 minutos y 8 segundos.

En la categoría femenina, Eva Braña aventajó en 56 segundos a la segunda clasificada, Carolina Palicio (Grupo de Montaña Monte Llangréu). La atleta independiente Judith Aldama completó el cuadro de honor empleando para completar el recorrido 66 minutos y 49 segundos.

La directiva del Centro Asturiano de Oviedo felicitó a todos los participantes y en especial a los atletas del club, "por los excelentes resultados conseguidos".

