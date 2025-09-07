El tendero que no cambia su barrio de Oviedo "por nada del mundo": "A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios"

Nació encima de "La Tienda de Manolo", el negocio familiar que fue conocido siempre con el nombre de su padre, aunque lo puso para su madre el abuelo, un hombre de Ibias que primero se buscó la vida en La Habana y, ya de vuelta en Asturias, descargó muchos camiones en la estación de Renfe antes de construir, gracias a los ahorros de su trabajo, un edificio en el Ventanielles que nacía como barrio a caballo entre los años cincuenta y sesenta.

En ese Ventanielles primigenio nació José Ignacio Barrero Peña, se crió y jugó, como muchos de los clientes fieles que siguen yendo a "La Tienda de Manolo" a comprar fabas, fruta o lo que se tercie dentro de la especialización por la que apostó este negocio familiar para hacer frente a los supermercados que se expandieron por toda la ciudad. "Mi madre, Obdulia, y mi padre, Manolo, estuvieron aquí toda la vida, desde 1965 hasta que se jubilaron y yo ya vine en 1991", comenta Nacho de una tienda que gracias a esos sesenta años de funcionamiento ininterrumpido bien merece la condición de decana, la más veterana, de todo Ventanielles. Al lado está el bar Trueba, abierto desde 1970. "Era la típica tienda que vendías igual colonia, que una libreta o plátanos. Aquí había de todo, se vendió de todo", recuerda José Ignacio Barrero, que explica la adaptación obligada por la implantación progresiva y extensiva de los supermercados. "Con tanta competencia tuvimos que renovarnos, no quedaba otra. Ahora nos dedicamos sobre todo a la fruta, la legumbre y un poco el embutido", detalla.

La vinculación de la familia no era solo laboral, iba todavía más allá porque vivía justo encima, en el edificio que había levantado el abuelo materno. Así que Nacho Barrero fue uno de "los cientos de críos que nos pasábamos la infancia jugando en la calle, con mis primas, con los vecinos, éramos un rebaño de críos". Aquella relación tan estrecha, forjada en los años del "baby boom" con muchas familias numerosas en Ventanielles, "generó un sentimiento de barrio, de que nos conocíamos todos" que pervive sesenta años después. Tanto, que él mismo ni se ha planteado nunca dejar el barrio donde nació, se crio y trabaja a día de hoy. "Yo este barrio no lo cambio por ninguno. Ahora ha cambiado mucho con la rehabilitación del Palacio de los Deportes y el paseo peatonal. La mejoría es evidente", asegura, plenamente convencido del salto adelante que está dando Ventanielles.

La fidelidad con el barrio superó momentos especialmente críticos como cuando cerca de cuatrocientas familias se vieron abocadas a un éxodo inesperado por las grietas que obligaron a desalojar una manzana entera de la calle Río Orlé, en el verano de 1998. "Aquel momento supuso un cataclismo, fue como una guerra. De repente te quedabas sin mil y pico clientes que se vieron en la dura situación de tener que salir de sus casas", recuerda Barrero. Pero otra vez volvió a aflorar el sentimiento de pertenencia, el ADN colectivo de Ventanielles. "Muchos se fueron a pisos en La Corredoria, pero al poco tiempo ya venían en su coche a comprar aquí. Aunque aquella situación en origen fue mala, por tener que salir los vecinos de las casas de toda su vida, acabó bien porque se les dieron pisos nuevos, que luego con el paso de los años facilitaron la llegada de gente joven, con niños", explica Barrero que comenta, orgulloso, cómo se mantiene el arraigo de las familias del Ventanielles setentero y ochentero. "A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros barrios, o sus hijos. La verdad es que tengo mucha suerte". No son pocos los vecinos de otros barrios de Oviedo y también de La Corredoria que bajan o suben periódicamente a "La Tienda de Manolo" para comprar fabas o algún otro de los productos que ha cambiado la fisonomía de aquella tienda-economato que tenía de todo, hasta bien entrada la década de los noventa del siglo XX.

La ilusión que suscita la reforma del Palacio de los Deportes, con la llegada del Oviedo Baloncesto y como escenario de futuros eventos colectivos, se palpa en el barrio, que está expectante. De momento ya ha abierto un bar frente al complejo deportivo que permanecía cerrado desde hace muchos años. Y el vecindario confía en recuperar los llenazos de los partidos de hockey con el Club Patín Cibeles, "que tenía en la peña La Bota unos aficionados incondicionales", recuerda el tendero . Nacho Barrero era uno de los chavales que en aquellos años aprovechaba el tirón del Palacio para sacarse sus primeros dineros. "Trabajaba en una de las ocho barras que estaban repartidas por el pabellón. Había un gentío tremendo, no parábamos de atender durante todo el partido. Con el baloncesto y los conciertos seguro que generará mucha actividad", vaticina.