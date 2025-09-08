El aliado perfecto para aprender y aprobar

Elegir una buena academia es tan importante como decidirse a pedir ayuda. En Oviedo, el Centro de Estudios Ayala se ha ganado a pulso la confianza de estudiantes y familias: es el mejor valorado en Google, con una puntuación de 4,8 sobre 5, y por sus aulas ya han pasado más de dos millares de alumnos que hoy son su mejor carta de presentación.

El secreto está en la atención individualizada y en un equipo de profesores universitarios con amplia experiencia, que no solo explican materias, sino que también acompañan a cada alumno en el camino hacia sus metas. Aquí no se trabaja con fórmulas mágicas ni recetas genéricas: cada estudiante recibe un plan de trabajo adaptado, con tutorías personalizadas, resúmenes, ejercicios prácticos y recursos extra para reforzar lo aprendido.

En Ayala se atiende a un abanico amplio de necesidades: desde Secundaria, Bachillerato y la preparación de la EBAU (futura PAU) hasta clases de Ingeniería (EPI, Oviedo y Campus de Mieres) y facultades como ADE o Químicas en Oviedo; ciclos formativos o apoyo en los trabajos fin de grado y máster (TFG y TFM) de titulaciones como ADE, Derecho, Químicas o Ingeniería.

El centro colabora además con la Universidad Antonio de Nebrija y presume de resultados excelentes: un 95% de aprobados que reflejan el compromiso, la paciencia y la cercanía de su equipo. La clave es dedicar tiempo a detectar las dificultades de cada alumno y ayudarle a superarlas con estrategias efectivas.

El ambiente es otro de los puntos fuertes. En sus aulas se respira un entorno positivo, en el que los estudiantes se sienten cómodos y motivados. Los docentes emplean ejemplos prácticos, debates y actividades interactivas que logran despertar la curiosidad y hacen que aprender sea más atractivo.

Con horarios de mañana y tarde (9:00 a 13:30 y 16:00 a 20:00), el centro ofrece flexibilidad para quienes compaginan estudios con trabajo u otras actividades. En ingenierías, algunas asignaturas tienen horarios fijos, pero en la mayoría de casos cada alumno puede avanzar a su ritmo y centrarse en las áreas que más lo necesitan.

Más de once años después de su apertura en la calle Matemático Pedrayes, 2, el Centro de Estudios Ayala sigue siendo fiel a la filosofía con la que nació: apoyar a cada alumno con cercanía, profesionalidad y cariño. Su trayectoria y sus resultados demuestran que no se trata solo de aprobar, sino de aprender de verdad y ganar confianza en uno mismo.

«En nuestra academia nos volcamos en cada alumno, ofreciendo preparación rigurosa, confianza y motivación para afrontar sus retos educativos con éxito», destacan desde la dirección. Una declaración de intenciones que resume lo que hace único a este centro: aquí cada estudiante importa, y cada meta alcanzada se celebra como un triunfo compartido.