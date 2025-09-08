La colocación de una placa en recuerdo de Ángel González en la calle Fuertes Acevedo ha acabado con más pena que gloria. El acto en el que se presentó, el pasado sábado, coincidiendo con el día exacto del nacimiento del poeta ovetense, sin ninguna ceremonia, reunió a representantes de todos los grupos municipales ovetenses. Acudieron también la directora de la Fundación Ángel González, Araceli Iravedra; la de la Fundación Emilio Alarcos, Josefina Martínez, y el profesor y poeta José Luis García Martín. Ya el mismo día Josefina Martínez avisó de que el emplazamiento, en el n.º 8 de la calle Fuertes Acevedo, no era el correcto, aunque resto importancia a la equivocación, y ayer José Luis García Martín denunció, con vehemencia, el error cometido por la Fundación Municipal de Cultura en la ubicación y, además, la modificación del texto grabado en ella, que él redactó por encargo y que asegura que se cambió sin su permiso.

El error en la ubicación denota el desconocimiento de los cambios en el callejero de Oviedo y de una parte relevante de la historia de la ciudad. En 1925, el año en el que nació Ángel González, la calle Fuertes Acevedo seguía a la de Conde de Toreno y nacía en la confluencia de esta con Santa Susana y Asturias. Tras la Guerra Civil, en homenaje a las columnas gallegas que apoyaron al bando nacional, el primer tramo cambió su nombre por el de avenida de Galicia. Ángel González nació en el n.º 8 de Fuertes Acevedo, eso es cierto, pero de su antiguo trazado.

Bronca por el error en la ubicación de una placa en honor a Ángel González / LNE

En 1925 lo que hoy es Fuertes Acevedo "era campo, arrabal", explicaba José Luis García Martín ayer, indignado. "Me ofende que los concejales de mi ciudad no conozcan la historia de sus calles", añadió. Y no solo eso, se lamentó por la mala redacción de la placa, "de analfabeto". "Es incomprensible lo que han hecho con Ángel González, no se puede ser más inepto", añadió García Martín, que exige la retirada de la placa la corrección del texto y su ubicación en el emplazamiento correcto.

Más tarde, a lo largo de la mañana, el grupo municipal socialista, en un comunicado firmado por el concejal Jorge García Monsalve, pidió la retirada de la placa y, de paso, "mejorar su defectuosa redacción, pedir disculpas públicas y rendir homenaje al poeta en el sitio donde realmente nació". "La figura, la obra y la memoria de Ángel González merecen una corrección inmediata", exigía Monsalve.

A la bronca, despachada en las redes sociales, se unió también la viuda de Ángel González, Susana Rivera: "Menos mal que me han ninguneado de toda esta celebración de mi marido, si no, seguramente, ya me estarían culpando a mí del error-horror. Yo les hubiera indicado el lugar correcto, lo que ahora es el Banco Santander, avenida de Galicia, 8".