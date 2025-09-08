La comunidad gitana de Ventanielles hace historia: del tío Chaval al rapero con más flow Manu Palais

La historia cotidiana de Ventanielles quedaría incompleta sin el capítulo de la comunidad gitana, estrechamente ligada al barrio, prácticamente desde sus orígenes, cuando llegó el tío Chaval, Enrique Hernández Jiménez, un referente para gitanos y payos, fallecido hace un año y medio, y muy conocido por ser primero "mucho más que un conserje del colegio" y luego alcalde de barrio. El vínculo se mantiene con jóvenes como Manu Palais, el nombre artístico de un rapero de 21 años, concienciado, al igual que décadas atrás el tío Chaval, porque como él dice "Venta deja huella".

El tío Chaval llegó casi de adolescente a Oviedo, desde Villada, la tierra de campos palentina, donde nació en el seno de una familia "de gente honrada que vivía del trato de caballerías en ferias", como dejó escrito de su puño y letra en un libro, al que uno de sus yernos se ha encargado de poner versión oral en Youtube a través del canal "Memorias de Enrique Hernández Jiménez".

Hijo de Antonio "el topero" y de Dolores, fue autodidacta y de niño "con seis y siete años ya sabía leer y escribir", descubre Joselillo Hernández, uno de sus ocho hijos que hoy está al frente de un puesto de menaje y ferretería en el Fontán ovetense. "Mi padre se esforzó para que los gitanos estudiasen, ha hecho una buena labor inculcando y enseñando un camino que han seguido; se sembró y ahora se está recogiendo. Por ejemplo los nietos del tío Lili, que están estudiando idiomas y alguna está en la Universidad", comenta, orgulloso, Joselillo Hernández. El tío Lili es Ángel Jiménez, gitano de la calle Río Sella con una altura y una barba que bien recuerdan a Gandalf, el emblemático personaje de "El Señor de los Anillos" y que se deshace en loas y elogios al patriarca fallecido: "Es increíble lo que está avanzando el pueblo gitano y el que dio la semilla fue el tío Chaval, el pionero, lo hizo todo, un líder".

Joselillo Hernández, que ya cuenta 55 años, recuerda lo que era salir de paseo con su padre por Ventanielles cuando era crío. "No podías ir con él hablando, todo el mundo le saludaba, era muy conocido, se levantaban todos, niños, mujeres y hombres a besarle y abrazarle y no solo gitanos, también payos. Era increíble la cercanía que tenía con toda la gente", comenta el séptimo de los ocho hijos (cuatro varones y cuatro mujeres) que tuvo con María del Carmen Vargas, su viuda, de 83 años, que sigue al pie del cañón en Ventanielles, estos días a la espera de una intervención en el HUCA.

De hablar pausado y elegante, en las formas y el vestir, transmitía confianza, tranquilidad, tenía una memoria prodigiosa y, lo más importante infundía confianza. "Iba siempre impecable. Si hasta le decíamos: ‘Abuelo, tú has nacido con corbata’", revela el hijo del tío Chaval, que de joven fue vendedor "y de los buenos" y en los años sesenta integrante de "Los cinco rumberos", que giraron con su duende por salas y conciertos de toda España. Cuando el tío Chaval se asentó después de tanto viaje, fue durante veinte años conserje del colegio y su influencia fue en aumento. "Era el arreglador, entre comillas, de los gitanos. Si había un problema, ahí estaba él para solucionarlo. Le llamaban de Avilés, de Gijón. Tenía un don, siempre estaba ahí para pacificar, ha dejado un vacío muy grande", comenta su hijo.

Otro de los nombres propios de la comunidad gitana ligado a Ventanielles para siempre es el de José Antonio Jiménez Jiménez, conocido en el mundo del boxeo como Gitano Jiménez. Boxeador precoz y admirador de Pepe Legrá, tocó la gloria deportiva cuando se proclamó campeón de Europa del peso pluma en la plaza toros del Bibio, en Gijón, en 1973, con apenas 21 años. Tuvo una vida con un guion de momentos buenos, tristes, duros y de altibajos, con celda y absolución de por medio, que si hubiera nacido en Estados Unidos, con toda seguridad, habría sido llevada al cine. Siempre junto a su inseparable mujer, Margarita Gabarri, que tuvo puesto en la plaza del Fontán y ahora, viuda, sigue viviendo en el piso familiar de la calle Río Sella a donde se mudaron siendo jóvenes desde San Lázaro. De estilo felino y reacciones espontáneas e inesperadas sobre el ring, le gustaba fumar y también, mucho, el café. Fue el primer asturiano en conseguir un título europeo de boxeo, que le valió una bolsa de 300.000 pesetas de la época. Aunque ya hace más de medio siglo de los éxitos boxísticos de Gitano Jiménez sus guantes y alguna de sus fotos estuvieron hasta hace unos años en un rincón del bar Los Ángeles, en la calle río Nalón, a modo de homenaje.

Manu Palais es el nombre artístico de un joven de 21 años que estudió en el colegio público de Ventanielles, el mismo donde el tío Chaval ejerció de conserje, consejero, guía y mucho más. "Claro que lo conocía, se movía mucho, se preocupaba por el barrio. Fue muchos años conserje del colegio público y bilingüe de Ventanielles, que pocos hay", subraya Manuel Pérez Gabarre, quien destaca la buena relación en el barrio "entre gitanos, payos, árabes, latinos, todos... como en cualquier sitio puede haber alguna cosa, pero la convivencia ha sido y es muy buena".

De Camarón a Eminem

Si el tío Chaval giró por media España a son de rumba, Manu Palais tuvo como primeras influencias musicales ritmos aparentemente alejados del sonido urbano que hoy manda entre los jóvenes. "Lo primero que yo supe de la música fue con mi abuelo Antonio Gabarre, que en paz descanse, enseñándome la canción "Como el agua", de Camarón. Yo era camaronero, con mis rizos siempre, hasta que un día me pusieron algo de rap. Cuando llegué a mi casa busqué el mejor rapero del mundo y me salieron Eminem y "50 Cent". Me tiré un montón de años esuchando a Camaron y a Eminem y a partir de ahí evolucioné". Ahora rapea en bases más rápidas de los 90 bits por minuto, como el trap o el drill, pero admite que sus influencias son de lo más variadas. "Me levanto por la mañana, me escucho al Parrita y al Camarón, me paso a Eminem y luego me oigo una bachata".

Batalla de gallos

Manu Palais ha encontrado en el rap una forma de expresión plenamente compartida por su familia, por mucho que el flamenco forme parte de sus raíces. "A los hermanos de mi padre siempre les ha gustado el rap, cuando veían cómo lo estudiaba. Y mis padres al ver que se me daba bien y que me salían las cosas, siempre me apoyaron". Pese a su juventud, tiene tablas: "He cantado en Vigo, en Pontevedra, dos veces en Santander y aquí, obviamente en el barrio, en Oviedo, en Avilés, en Gijón". Y el próximo fin de semana estrenará la explanada del Palacio de los Deportes en un concierto con Nelo GDN de "Cantabria y Zumbas", también de Oviedo, que pondrá el colofón desde las siete de la tarde a un Freestyle o batalla de gallos, dentro de las fiestas que organiza la asociación Luar. En mente, "tras llevar un tiempito parado, tengo pensado sacar en 2026 un par de temas o tres y luego ya lanzar mi primer disco".

Quienes le conocen de cerca, su actividad y presencia en la asociación Luar, aseguran que Manuel Pérez o Manu Palais "tiene gancho, mucho tirón" y que ejerce una buena influencia sobre la chavalada de Ventanielles. Está a tope con el proyecto de la asociación para montar un teatro en el Palais. "Todo lo que se haga para sacar a la gente joven de los malos rollos de la calle está bien", afirma Manu, que destila "flow", desparpajo y una gran capacidad emprendedora. Entre sus inquietudes también está volcado con la promoción de "Indiference", la marca de ropa que diseña su amigo de infancia, Kevin Galeano Cortés. "El dinero que gana como soldador lo invierte en esta iniciativa, que estamos moviendo ya entre otros artistas de España para que lleven esta ropa y se conozca". Puro Ventanielles.