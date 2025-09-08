Fallece a los 89 años el exjefe Superior de Policía Gregorio Marbán

En calma, acompañado de su mujer, Mercedes Calzón, que no se apartó de él en los últimos años, y de sus hijos, falleció el pasado sábado en Valladolid, a los 89 años, Gregorio Luis Marbán Corral, que fue Jefe Superior de la Policía Nacional en Asturias entre finales de 1982 y 1988. A pesar de que el paso de la familia por Oviedo no fue prolongado, cuatro de los ocho hijos del matrimonio permanecieron en la región, donde desarrollaron sus estudios, se establecieron y crearon sus propias familias. El funeral se celebra hoy en el tanatorio de Las Contiendas, en Valladolid, a las 10.00 horas y posteriormente será inhumado en el cementerio de El Carmen, a las 13.00 horas.

Gregorio Luis Marbán era natural de Urueña (Valladolid), estudió Derecho y ejercía como procurador y abogado. Casado con Mercedes Calzón, pronto empezaron a llegar los hijos. Primero una niña, Mercedes, luego otra, Ana; después Goyo, Luciano, Belén, Pepa, Beatriz y Nacho. Ocho en total, en tiempo récord. Entre la mayor y el pequeño, únicamente hay 9 años y 11 meses de diferencia.

Entró en la Policía Nacional por la rama de inspectores, gracias a la Ley de Compatibilidad, pues creyó que allí podría hacer carrera y encontrar un mejor modo de sacar adelante a su amplia familia. "Como policía que era y en aquella época, se puede decir que era un padre autoritario, aunque era lo normal entonces. Ideológicamente era bastante liberal, tenía ideas progresistas y, cuando tocaba, le encantaba divertirse", explica ayer desde Valladolid su hijo Goyo Es uno de los que se ha quedado en Asturias, donde trabaja como investigador en el CSIC. Ana, que trabaja en el Ayuntamiento de Langreo; Luciano, que vive en Mieres; y Belén, empleada en un centro comercial en Oviedo, son los cuatro que permanecieron en Asturias. Los ocho hijos les dieron doce nietos (seis asturianos, cuatro de Valladolid y dos nietas manchegas).

El exjefe Superior de Policía en Asturias, en el centro, en un encuentro familiar / Cedida por la familia

En su estancia laboral asturiana, a Gregorio Luis Marbán le tocó, como una de las situaciones más complicadas, lidiar con el conflicto de los astilleros y las fuertes protestas que tantas veces derivaron en enfrentamientos entre trabajadores y la Policía.

Regreso a Valladolid

Una vez finalizada su etapa como Jefe Superior de Policía en Asturias, regresó a Valladolid para ejercer como secretario en el cuerpo hasta su jubilación. Pero no olvidaron el paso por Oviedo. Durante años y hasta que la salud se lo permitió, el matrimonio acudía regularmente, cada verano a la casa que su hija Ana tenía en Tuilla, especialmente la madre de la familia, una mujer de carácter, como demostró cuando no permitió a un ladrón robarle el bolso por el método del tirón en incluso logró tirarlo al suelo, un acontecimiento que fue recogido en la prensa asturiana.

Marbán toma la palabra durante un acto de la Policía en Oviedo, en los años ochenta. / Cedida por la familia

Aunque la estancia profesional de Gregorio Marbán no fue excesivamente prolongada en Oviedo, la familia pasó años de gran disfrute en la capital asturiana. Vivían en la casa que el cuerpo facilitaba al Jefe Superior, en el último piso de la jefatura, en la calle que entonces se denominaba General Yagüe, un piso enorme que convertía cada día en una aventura para aquellos ocho hijos nacidos casi todos en años prácticamente consecutivos.

Profesionalmente, Gregorio Marbán dejó huella en todos su destinos. Cuando pasó por Navarra vivió los años duros de la banda terrorista ETA y en Valladolid intervino con éxito en el grupo que trabajó para resolver el caso de corrupción policial que llevó a la desaparición del delicuente Santiago Corella, "el Nani", y a la desactivación de una trama delictiva que organizaba robos en joyerías y cuyo botín se repartía entre policías y ladrones. Fue el joyero y confidente policial Federico Venero quien confesó todo tras uno de los golpes de la banda en Valladolid.