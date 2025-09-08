Ojo si conduces un patinete eléctrico por Oviedo: necesitas casco y tener seguro
Los vehículos de movilidad personal solo podrán ser pilotados por mayores de 16 años y su uso se limitará a calzadas, carriles bici y algunas calles peatonales
Los usuarios del patinete eléctrico deberán de tener más de 16 años, llevar casco y reflectantes homologados, así como disponer de un seguro de responsabilidad civil que responda de los daños ante un posible accidente. Así lo refleja el proyecto de Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico aprobado el pasado miércoles en Junta de Gobierno con el que el Consistorio pretende actualizar una normativa que lleva sin actualizarse desde 2007, a pesar de los profundos cambios en los sistemas de movilidad registrados en las dos últimas décadas.
El nuevo texto, que bebe de normas y recomendaciones de rango estatal, prohíbe categóricamente a los patinetes circular por las aceras y carriles-bus, limitando la presencia de estos vehículos a las calzadas, los carriles bici (siempre y cuando den prioridad a los ciclistas) y algunas calles peatonales que sirvan de acceso a viviendas y no registren una importante masificación de viandantes.
Los conocidos como Vehículos de Movilidad Personal (VMP) deberán circular a velocidades comprendidas entre los 6 y los 25 kilómetros por hora y se podrán utilizar únicamente para viajar o transportar mercancía hasta cierto límite. En ningún caso se podrán transportar pasajeros, lo que se traducirá en sanciones para los casos en los que la Policía Local vea a dos personas o más compartir un patinete.
La circulación de este tipo de vehículos por las calles peatonales estará permitida siempre y cuando se cumplan varios requisitos. Los patinadores deberán respetar en todo caso la prioridad peatonal. Deberán mantener una velocidad moderada, similar a la de las personas a pie y nunca por encima de los 10 kilómetros por hora. Además, deben dejar al menos un metro de distancia para realizar adelantamientos a peatones, dejar una separación mínima de 1,8 metros respecto a las fachadas, evitar las maniobras temerarias y adaptar la velocidad a la de los viandantes y bicicletas que circulen a su alrededor.
De todos modos, en estas zonas y calles se podrá fijar una prohibición total de circulación de bicicletas o patinetes en tramos y horarios previamente determinados por la regulación establecida al efecto.
Certificado
Para poder circular por las vías urbanas, los patinetes deberán estar en posesión del Certificado de Circulación que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles por la normativa nacional e internacional, que se encuentren recogidos por el Manual de características y sus actualizaciones que se aprueben por la Dirección General de Tráfico.
Los patinetes no podrán transportar mercancías, animales u objetos apoyados o colgados fuera de los emplazamientos indicados para tal fin en el Manual de Características del vehículo.
Asimismo, no se puede circular con tasas de alcohol superiores a las establecidas reglamentariamente para el resto de vehículos ni con presencia de drogas en el organismo. Cuando el conductor sea menor de edad, la tasa de alcohol será cero.
Además de regular el uso de patinetes, la nueva normativa municipal, que todavía está pendiente de pasar por el pleno y ser fiscalizada por el resto de grupos municipales, incorpora los límites de velocidad de 30 kilómetros por hora para turismos en calles unidireccionales que ya entraron en vigor en 2021 tras su aprobación por la Dirección General de Tráfico (DGT).
El concejal de Seguridad, Ciudadana, José Ramón Prado, subraya que esta nueva norma responde a la necesidad de poner al día la regulación municipal. "Teníamos una ordenanza de tráfico y movilidad que data de 2007, por lo que era imperativo adaptarse al actual marco jurídico y a las diferentes modificaciones legislativas que se han aprobado en este periodo", apunta Prado, quien puntualiza que "con esta ordenanza, adaptamos la norma de manera rigurosa y sensata a las características específicas de Oviedo, con medidas y mecanismos que den soluciones al tráfico, al aparcamiento, que propicien espacios para peatón y faciliten su convivencia".
