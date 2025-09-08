Oviedo ya venera al primer santo milenial: "Ha sido emocionante"

El papa León XIV canonizó ayer, en una ceremonia en la plaza de San Pedro ante decenas de miles de fieles a Carlo Acutis, el joven que murió en 2006 a los 15 años y que se convierte así en el primer santo milenial, conocido también como el "patrón de internet" por haber utilizado el web para hablar de Dios a sus coetáneos. Junto con Acutis (1991-2006), en la primera ceremonia de canonización de León XVI, también fue proclamado santo Pier Giorgio Frassati (1901-1925). En la parroquia ovetense de la Sagrada Familia, en el barrio de Ventanielles, donde Acutis tiene una capilla en la que se venera su reliquia, se siguió con devoción el acto de su canonización. "Fue un día muy emocionante en la parroquia", reconoció su titular, el sacerdote Jaime Sanz Santacruz, que es además el delegado episcopal de Pastoral Universitaria.

La misa estuvo muy concurrida, refirió Jaime Sanz, y en ella se impartió la bendición a los fieles con la reliquia de Acutis, un mechón de su cabello. Durante la celebración se recordaron pasajes de la homilía del Papa y se repartieron estampas del nuevo santo.

"Hoy tendría 34 años y era un chaval extraordinario", comentó el párroco de Ventanielles sobre Acutis. A la iglesia ovetense acuden, para venerar su reliquia, fieles de toda Asturias y de otras provincias, asegura. Llegan de Santander, de León, de Palencia y desde la comunidad gallega. "Esta es la única reliquia de Acutis que hay en Asturias y eso hace que la parroquia sea un sitio de peregrinación", indicó. El ejemplo de vida y de fe de Carlo Acutis atrae a gente joven a la parroquia, afirma. "Los jóvenes tienen la necesidad de encontrar a Dios", explica y aprovecha para recordar el lema del joven santo: "La eucaristía es la autopista hacia el cielo, hay que cuidar el sacramento de la eucaristía".

La capilla dedicada a Carlos Acutis / Lne

En la ceremonia de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, en el Vaticano, como es tradicional, el prefecto del dicasterio para la Causa de todos los Santos leyó las biografías de los dos beatos y pidió que se inscribiesen sus nombres en el libro de los santos. Tras la fórmula en latín de la canonización leída por el Papa un fuerte aplauso resonó en la plaza de San Pedro.

A la ceremonia acudieron fieles de todo el mundo, sobre todo jóvenes devotos de Acutis y que llevaban en sus manos algunas estampitas con la imagen del adolescente. También estuvo presente el presidente italiano, Sergio Mattarella. Toda la familia de Carlo Acutis, sus padres y sus dos hermanos, y su madre Antonia Salzano asistieron a la ceremonia y ella fue la encargada de llevar al altar el relicario con un trozo del corazón de su hijo.

El rosario en red

San Carlo Acutis es el primer santo milenial. Nació en Londres el 3 de mayo de 1991 donde la familia vivía por el trabajo de su padre y luego se trasladaron a Milán. Después de hacer la primera comunión, a los siete años, se volcó en la fe y la Iglesia. Trabajando con un estudiante de ingeniería informática en la página de la parroquia, aprendió a diseñar y crear páginas web y se apasionó tanto por esta actividad que en el verano de 2006 creó la página web de un proyecto de voluntariado en su colegio y colaboró en la página de la Academia Pontificia Cultorum Martyrum, a la que pertenecía su madre. Con su ordenador, también creó un plan para rezar el Rosario.

"Carlo era un adolescente bondadoso, alegre y jovial. No ocultaba su fe ni su amor por Jesús. Estaba deseoso de ayudar a sus compañeros necesitados, y en el barrio donde vivía, ayudaba a los pobres que mendigaban con su amistad y parte de su paga", recordó Smeraro. Pasando parte de sus vacaciones de verano en Asís (Perugia), se sintió muy cercano San Francisco por el respeto por la Creación, la búsqueda de la paz y la entrega a los más necesitados.

En octubre de 2006, le diagnosticaron una forma agresiva de leucemia. En cuestión de días, su salud empeoró y a los 15 años y 5 meses, el 12 de octubre de 2006, falleció.