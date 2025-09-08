La Santina de Oviedo gana fieles: El Centro Asturiano y el novedoso "bollauto" de sus fiestas llevan miles de personas la Naranco

La Santina del Naranco, la imagen de Nuestra Señora de Covadonga del club de campo del Centro Asturiano de Oviedo cada vez tiene más fieles. El club privado más grande de la ciudad despidió este lunes siete intensas jornadas de celebraciones con el sabor agridulce de la suspensión de la tradicional procesión a causa de la lluvia, pero la satisfacción de ver crecer considerablemente la participación en todas las actividades. "Según los controles de acceso, este año ha aumentado la participación en las fiestas en un 50%, lo que significa que el club esta muy, pero que muy vivo", celebró el presidente de la entidad, Gerardo Martínez Quesada, tras recibir al Alcalde, Alfredo Canteli, en la entrada principal de las instalaciones.

Fueron miles las personas que desafiaron la amenaza de lluvia para acercarse a las instalaciones del totémico monte e intentar tomar el bollu preñau y la botella de vino en sus amplias zonas verdes. "Montamos aquí el pinchoteo, pero también guardamos sitio en la carpa por si luego llueve", comentó Covadonga López, en relación con un grupo de amigos integrado una docena de socios "de toda la vida", que no tuvieron más remedio que ponerse a techo cuando cayó un chaparrón a eso de las dos y cuarto de la tarde.

La directiva del club ya se lo veía venir. El equipo de Martínez Quesada decidió suspender la procesión prevista para las 12.30 horas y trasladar la habitual misa de campaña al interior de un salón de actos que estuvo abarrotado. "Es una pena, pero teníamos un plan b", sostuvo Martínez.

La misa fue oficiada por José María Sauras, sustituyendo la baja de última hora del padre Valdés, el cual se encuentra estos días recuperándose de una caída doméstica sin graves consecuencias. "Para mí es una alegría dar esta misa, pese a la tristeza de que el Padre Valdés no pueda estar aquí", dijo Sauras sobre el dominico.

El sacerdote también aprovechó la misa para pedir ayuda para Javi Gómez, el socio de ocho años afectado por una enfermedad rara y que está tratando de reunir 1,2 millones de euros para su tratamiento. "Os pido que seáis generosos, que echéis dinero del que no suena al caer", comentó el religioso sobre los fondos que serán destinados a la asociación "El ángel de Javi".

En primera fila se sentó el Alcalde acompañado de su esposa, Marta Suárez. Antes de la misa, Canteli tuvo un recuerdo de su etapa al frente del club privado. "Es mi casa, aquí estuve 37 años, 20 como presidente", apuntó el regidor, destacando la "enorme masa social" de la entidad y valorando muy positivamente la labor de Martínez Quesada, al que ya tuvo como gerente en el Centro cuando él ocupaba la presidencia. "Estoy disfrutando de lo guapo que tiene esto, es el presidente que yo quería dejar", explicó Canteli, además de trasladar su cariño y desear suerte al mandatario del club.

Mientras se celebraba la misa, grandes multitudes iban llegando al club de campo para coger sitio. Algunos ya acudieron a primera hora de la mañana para coger sitio, mientras que otros se colaron a última hora como pudieron en la carpa de la fiesta, situada junto al campo de fútbol o en alguno de los salones del club de campo.

"Somos asturianos, esti orbayu no ye nada", comentaba, botella de sidra en mano Ignacio Álvarez, socio del centro "desde hace muchos años" desde uno de los bancos del paseo que conecta el edificio central con La Casina.

La inestabilidad meteorológica contribuyó al éxito de una de las grandes novedades de las fiestas de este año. El "bollo&go", informalmente llamado "bollauto" por los socios del centro, convirtió el aparcamiento de enfrente de la puerta principal de la sede del Naranco en un trajín constante. "Es un acierto, muy ágil, eficaz y positivo para todos", resumía José Blanco, otro socio veterano, en el momento en que el voluntario Antonio Ferrera le metía seis bollos y tres botellas de vino por la ventanilla del conductor. "La gente está contenta con la iniciativa", apuntó Ferrera.

Otros, sin embargo, optaron por el método tradicional. Es el caso de Federico Amling, un alemán incondicional desde hace 30 años del Centro Asturiano, al que llegó de la mano de su mujer, y ayer a media mañana cumplió con la tradición de retirar dos de los 16.000 bollos repartidos por el club, que en esta ocasión recibió de manos de los jóvenes del año, Iria Franco y Mateo Ruiz. "Cuando los hijos eran pequeños venía muchísimo, ahora lo hago menos, pero por el verano también venimos", apuntó.

La meteorología no impidió que los más pequeños se lo pasaran en grande hasta saltando en los hinchables, jugando al fútbol o disfrutando de diferentes talleres hasta que los chubascos los empujaron a ponerse a techo. "Estamos especialmente contentos con la participación de la juventud, el relevo está garantizado", celebró Gerardo Martínez Quesada.

El agua convirtió la gran carpa festiva en el epicentro de la celebración, donde, además de bollos, las familias acudieron con altas cargas de tortillas, empanadas y dulces. "Es un día de fiesta y reencuentro", coincidían varios amigos de un numeroso grupo de exalumnos del colegio Loyola, que cada 8 de septiembre aprovechan para volver a verse las caras con sus hijos en el Naranco.

Las amplias dependencias permitieron salvar a techo las celebraciones, que se alargaron todo el día e incluso la noche, pues al cierre de esta edición estaba previsto el lanzamiento de los fuegos artificiales que marcan el inicio de los preparativos de las fiestas de 2026. "Algo nuevo pensaremos, vamos pasito a pasito", advirtió el presidente del club.