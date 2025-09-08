La villa romana de La Estaca tenía una bañera de agua caliente de tres metros

El subsuelo de Las Regueras sigue dando sorpresas sobre el pasado romano del municipio. La octava de las campañas de excavaciones arqueológicas estivales iniciadas en 2018 en la localidad de La Estaca ha sacado a la luz la sala donde se ubicaba una bañera de 3,2 metros de largo y 1,1 metros de profundidad. Los habitantes de la residencia señorial se daban baños de agua que calentaban en un horno atizado con madera por esclavos quienes ni siquiera sabían los fines de su labor. "El complejo de baños, que incluye también zonas de agua fría y templada, suma en total 192 metros cuadrados", explicó ayer el arqueólogo Juan Ramón Muñiz al hacer balance de la última campaña de excavaciones, iniciada a mediados de agosto.

Muñiz exhibía ayer con orgullo un cartel con las imágenes aéreas de las distintas excavaciones hechas hasta ahora en la zona de los baños de la villa romana, superpuestas para hacer más comprensible para los visitantes el avance de las campañas arqueológicas. "Lo más importante del trabajo que hacemos es divulgarlo", comentaba el investigador, que ayer guió una visita por el yacimiento en la que participaron unas 50 personas, a las que también ofrecieron una exhibición de objetos y hábitos de la población romana de en torno al siglo I.

Muñiz muestra un plano con el resultado de las distintas campañas de excavaciones superpuestas. | IRMA COLLÍN

Vestuario y palestra

El responsable de la excavación explicó que el complejo de baños de la villa estaba conectado al edificio principal, donde en 2018 se halló un espectacular mosaico romano. La información arrojada por las excavaciones apunta a que el complejo de baños contaba con una habitación seca, una palestra, con un gran portalón donde los inquilinos tomaban el sol y hacían ejercicio. También había un vestuario a través del cual se accedía a un circuito con grandes piscinas de agua fría y templada antes de la bañera de agua caliente.

La campaña, financiada por una ayuda regional, aportaciones propias de los investigadores y dinero recaudado por la Asociación de Amigos de la Villa Romana de la Estaca, ha dejado al descubierto, además del hueco de la bañera, los restos del horno con el que se calentaba el agua canalizado por debajo y por las paredes que rodeaban dicha bañera. "Eran baños calientes hasta la cintura", relata Muñiz, convencido de que los esclavos que echaban leña al fuego para calentar el complejo ni siquiera sabían lo que pasaba al otro lado de la pared. "Atizaban el fuego sin saber quién estaba al otro lado", sostiene.

Siete años y ocho campañas después, Muñiz da por hecho que tienen trabajo para rato en Las Regueras. Un pequeño sondeo hecho en una finca situada al otro lado de la carretera, muy cerca de donde apareció en su día el mosaico, ha arrojado evidencias de que hay al menos otra construcción que podría dar claves sobre la vida del siglo III en el concejo reguerano. "Hemos hallado un muro con pinturas que excavaremos el próximo verano para tratar de averiguar sus usos", adelanta.

Las explicaciones del arqueólogo se hicieron en el marco de una jornada en la que los dos grupos de 25 presonas inscritos fueron rotando por cuatro puestos en los que miembros de la asociación Hispania Romana dieron todo lujo de explicaciones de cómo era la vida en la época de esplendor de la villa romana investigada.

Los visitantes se enteraron de que la ropa interior de los romanos de entonces se llamaba "subligaculum" y vieron enterrados falsos mitos como que todos los romanos andaba con sandalias. "Calzaban cáligas con suelas de clavos", explicó el mierense Luis Miguel García, el cual desplegó en la finca de las excavaciones un amplio arsenal de cascos, escudos, espadas y otros objetos de la época.

Hispania Romana es una asociación de ámbito nacional que visita yacimientos romanos y ofrece talleres divulgativos sobre los secretos de la época. "Recorremos toda España disfrutando de este tema que nos apasiona", comentó el secretario de la asociación, el turolense Javier Gascón.