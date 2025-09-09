Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: "Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro"

Jugó de pequeño en los prados de Río Ibias, donde ahora está el colegio de Educación Infantil de Ventanielles, que en los años setenta del siglo pasado eran, recuerda, extremo de la Fábrica de Armas de La Vega. "Vivía enfrente y salíamos a jugar el fútbol, allí di mis primeras patadas al balón", afirma Alfredo Gómez. Aquel niño que se hizo adolescente en el Ventanielles de los años ochenta acabó saliendo, tras completar los estudios de ingeniero topógrafo, recorrió media España, formó una familia y hace poco más de dos años retornaba, tras un concurso de traslados, a su zona origen. "Es algo así como mi Oviedo 2.0, durante años solo veníamos de vacaciones, pero es una ventaja que tenemos los funcionarios, la movilidad", asegura.

¿Qué se ha encontrado en su particular Oviedo 2.0 este padre de familia con dos hijos y mujer andaluza, profesora de danza española y flamenco que imparte en la escuela de La Taranta? Alfredo Gómez no puede evitar que afloren tanto su profesión de topógrafo como la pasión por el buen hacer en las artes escénicas de su esposa, de la que asegura "tiene un arte que no se puede aguantar". Tras sacar su oposición trabajó en distintos destinos ligados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con diversos traslados entre Andalucía y Castilla-La Mancha hasta aterrizar, después del concurso de traslados del Principado, en la dirección general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial. "La ciudad está pivotando, al hacerse este corredor y el HUCA el nuevo centro geográfico de Oviedo se ha desplazado; el nuevo centro de Oviedo está aquí", sostiene Alfredo Gómez. Y en ese movimiento urbano, subraya el experto en topografía, "la gran perla es la Fábrica de Armas, lo que hagan aquí marcará el futuro del desarrollo de Oviedo".

La docena de mudanzas que ha marcado la vida profesional y personal de Alfredo Gómez le han llevado por algunas de las ciudades más turísticas de España, de ahí que advierta de las potencialidades de ese "traslado" del centro ovetense. "Entiendo que hay que urbanizar y sacar también un rendimiento económico en los terrenos, pero hablamos de 17 hectáreas y lo que no veo es meter el tráfico por el medio. Oviedo y Asturias han pegado un boom turístico y lo que entendemos como el centro tradicional de Oviedo ya no puede absorber más. Conviene sacar un poco de presión", expone Alfredo Gómez, quien tiene su propia visión sobre la actuación idónea. "Un espacio de esas características merece que se haga algo insigne, por ejemplo una gran plaza mayor moderna. El corredor imaginario entre San Julián de los Prados, la Catedral, Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo sería algo espectacular para la ciudad ", plantea el topógrafo, que cree que la nueva distribución del tráfico en esa zona no ha resuelto los problemas. "Una rotonda elíptica que alarga la trayectoria y obliga a los autobuses a hacer recovecos de un lado para otro no facilita la circulación", apunta,

Antes de salir de Asturias, Alfredo Gómez trabajó en proyectos que estaban en marcha como la carretera del Puente del Infierno, en el suroccidente, la Autovía Minera o la Senda Norte, "que era un proyecto de hacer una senda costera por toda Europa. Yo estuve en catorce actuaciones de San Juan de la Arena a Gijón, con Tecnia Ingenieros, pero murió Gerardo Quirós, que era el dueño de la ingeniería y el que lo movía todo, el corazón y el alma, y se acabó".

¿Hay algo que le haya sorprendido en este regreso al Ventanielles de su juventud? "Estoy encantado, la verdad. La rehabilitación del Palacio de Deportes ha quedado muy bien y el resultado de este nuevo paseo a la vista está. La gente viene a caminar, tiene una aceptación grandísima. Me gusta cómo ha quedado. Pero, sin embargo, hay situaciones que me chocan negativamente. Por ejemplo, que la zona de La Tenderina siga, no digo ya igual sino peor que cuando éramos críos, y que veinte años atrás porque el estado muchas casas se ha deteriorado todavía más, y el abandono trae edificios en ruina, ocupaciones, ratas, gatos callejeros". Entre las pegas, Alfredo Gómez también señala "la saturación en la atención primaria, cuando pides cita previa en el centro de salud de Ventanielles te la dan a dos semanas vista".

El topógrafo, que jugo al fútbol mucho y bien en sus años mozos, también apunta una iniciativa deportiva y hasta el posible emplazamiento. "Hacen falta unas instalaciones con césped artificial, que darían servicio a todo el distrito, y hay mucho terreno en la zona del Palais. Supondría un aliciente y una alternativa para la gente joven", propone Alfredo Gómez. Una iniciativa que también tiene en mente la alcaldesa de barrio, Blanca Fernández, para desarrollar una gran área de deportes al aire libre, que atienda actividades distintas a las que pueden hacerse en el Palacio de los Deportes. "Pues coincido plenamente con ella. Es algo que toda esta zona necesita como el comer", concluye Alfredo Gómez.