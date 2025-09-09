Cambios en el tráfico de Oviedo: la nueva ordenanza prevé crear rutas seguras para ir a los colegios

La vieja aspiración del concejal de Seguridad Ciudadana y Educación, José Ramón Prado, de crear itinerarios seguros para los trayectos a pie de los alumnos a los colegios de Oviedo empieza a tomar forma. El proyecto de la nueva ordenanza de Tráfico, que sustituirá a la norma de 2007 aún en vigor, incorpora como novedad la definición y regulación de estos trazados, pensados para reducir al mínimo los riesgos viales de los menores.

El borrador, que todavía debe someterse al trámite de alegaciones por parte de la oposición, define estas rutas seguras como "espacios o itinerarios continuos especialmente diseñados y señalizados para garantizar la circulación segura y autónoma de las y los escolares, desde su vivienda hasta los centros educativos". La norma también establece que estos caminos deberán contar con señalización específica, tanto horizontal como vertical.

Serán los órganos municipales competentes en movilidad quienes determinen, mediante resolución, qué calles o caminos se convierten en rutas seguras, en las que se podrán implantar medidas de prevención frente a atropellos u otras incidencias. "Para asegurar la accesibilidad, la seguridad y la funcionalidad de estos itinerarios, se podrá limitar el aparcamiento y el tráfico motorizado en las calles de su entorno, si fuera preciso", recoge el artículo 17 de la ordenanza. También contempla la posibilidad de que "los pasos de peatones puedan ser construidos con una cota superior a la del resto de la calzada, con las características técnicas generales establecidas en la normativa estatal y específica para su adecuación a las vías urbanas".

Los técnicos de Tráfico justifican este nuevo articulado como "un guiño" a la apuesta municipal por desplegar este modelo de itinerarios escolares. No es la primera vez que se experimenta con ellos: el curso pasado la Concejalía de Economía promovió un proyecto piloto en el colegio Germán Fernández Ramos, en Pando, mediante el cual un grupo de voluntarios acompañó a alumnos de Pumarín y La Corredoria caminando hasta el centro. Entre los objetivos de la iniciativa destacan facilitar la conciliación familiar y fomentar la movilidad sostenible, reduciendo la dependencia del coche en los desplazamientos diarios.