Jaime Urrutia resucita a sus "Gabinete Caligari" para hacer vibrar a Bueño

Jaime Urrutia hizo ayer buena la máxima que defiende que los viejos rockeros nunca mueren. El músico, fundador de "Gabinete Caligari" y representante destacado de la llamada movida madrileña, se subió a las tablas del escenario instalado en la Central Artística de Bueño para celebrar el Día de Asturias demostrando que, pese al paso del tiempo y de haber superado algún achaque de salud, conserva intacta su capacidad de emocionar al público con un amplio repertorio de temas de la banda que lideró hasta el año 1999 y varias canciones de su ya dilatada carrera en solitario.

Ambiente en el recinto de la Central Artística de Bueño. | MARIO CANTELI

"Asturias es mi segunda patria", dijo Urrutia nada más llegar al recinto cultural de Bueño, antes de que diese comienzo el concierto. "He tocado muchas veces aquí y no me canso de venir porque la gente es encantadora. Tengo que decir que mi mujer y yo estamos enamorados de Ribadesella y que cada vez que podemos nos escapamos. De hecho mañana (por hoy) nos vamos para allá", confiesa el exvocalista de "Gabinete Caligari".

El concierto estaba programado para las cinco de la tarde. A esa hora el cielo aún aguantaba, pero el arranque se hizo esperar y la lluvia se sumó al espectáculo. "No esperábamos que fuese a orbayar tanto", dijo Jaime Urrutia, guitarra en mano, dirigiéndose al público. La primera de las canciones que sonó ayer en Bueño fue "Más dura será la caída", el tema que sirvió de calentamiento para introducir iconos como "Sólo se vive una vez", "Camino Soria", "El calor del amor en un bar" o "¡Qué Barbaridad!", el tema que le da nombre a la gira que ha traído a Urrutia hasta Bueño.

Jaime Urrutia es una de las caras más reconocibles del pop español de los ochenta. No en vano, algunos discos de "Gabinete Caligari", como "Camino Soria", llegaron a vender más de 300.000 copias, lo que fue considerado un récord para la época y un éxito que catapultó al grupo. Desde hace unos años se sube a los escenarios con su banda, conocida como "Los Corsarios" para repasar su larga trayectoria en la música.

La cita de ayer –en la que además de Jaime Urrutia también participaron los DJ "Diskreepo" y "Bitter y Kas"– estuvo organizada por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba. "Creemos que es un lujo tener aquí a un músico como Jaime Urrutia y la mejor forma de celebrar el Día de Asturias, por eso lo trajimos" , explica el alcalde del municipio, el socialista Tomás Fernández. "Siempre trabajamos para ofrecer lo mejor", insiste el regidor. n