María López-Fanjul, nueva directora del Museo de Bellas Artes de Asturias

El Museo de Bellas Artes de Asturias ya tiene nueva directora. El Patronato de la institución acaba de anunciar que María López-Fanjul será la nueva responsable de dirigir la gran pinacoteca regional tras la salida de Alfonso Palacio.

María López-Fanjul y Díez del Corral nació en Madrid hace 46 años pero es hija de asturianos y está muy vinculada a esta tierra, de vocación y vacación en Ribadesella. Su padre es el ovetense Carlos López-Fanjul, catedrático de genética en la Universidad Complutense, y su madre, Rosario Díez del Corral, profesora de Historia de la Arquitectura en la Escuela de Madrid. Formada en Madrid pero con una trayectoria internacional, doctorada en Londres y con vínculos con la actual dirección de la National Gallery, comenzó a trabajar en el Prado pero desde 2012 vive y trabaja en Berlín, donde ha sido conservadora del Staatliche Museen y ha establecido una familia con dos niños berlineses.

López-Fanjul estudió Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y en Florencia. Al terminar estos estudios, en 2002, se trasladó a Londres, donde realizó un máster en Gestión de Museos y Galerías y después un doctorado en el Courtauld Institute of Art de la Universidad de Londres. Sus primeras experiencias profesionales las tuvo en el Reina Sofía, en la Sección de Oriente Medio del Departamento de Asia del Victoria and Albert Museum de Londres y en la Fundaciò La Caixa de Madrid. Entre 2004 y 2006 fue asistente de Gabriele Finaldis, subdirector del Museo del Prado y en 2012 inició su larga trayectoria en el Staatliche Museen de Berlín, primero en la dirección general y la Gemäldegalerie y después como comisaria del Bode-Museum (Arte Bizantino ) en la Isla de los Museos de Berlín.

Entre otras, ha comisariado exposiciones muy destacadas como "El Siglo de Oro: The Era of Velázquez" en 2016 y 2017 o "Spanish Dialogues: Picasso from the Museum Berggruen as a Guest at the Bode-Museum" (2023).

Su nombramiento pone fin a un proceso de transición iniciado en enero de este año con la marcha de Alfonso Palacio, anterior director del Bellas Artes de Asturias al Museo del Prado de Madrid, donde ahora ocupa la dirección adjunta de Conservación e Investigación.