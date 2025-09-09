La operación del viejo HUCA tendrá una comisión, ya con la Seguridad Social, pero sigue sin calendario

La operación del viejo HUCA en los terrenos del Cristo tendrá una nueva comisión, a la que incorporará por primera vez la Tesorería de la Seguridad Social, y tendrá un Plan especial (PERI) que preparará el Principado pero todavía no tiene un calendario definido ni para la reanudación de los derribos en parte de los edificios, paralizados desde junio, ni para el traslado de futuros aularios de la Universidad. Son las principales conclusiones de la reunión mantenida este mediodía por varios consejeros del Gobierno autonómico, el Rector y el concejal de Urbanismo de Oviedo con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.

La principal novedad es la incorporación, por primera vez, de la Seguridad Social a una comisión en la que hasta ahora estaban Principado, Ayuntamiento y Universidad de Oviedo. "Es una situación que dura ya demasiado tiempo y la Seguridad Social quiere expresar su compromiso de voluntad de encontrar una solución que sea satisfactoria para todas las partes implicadas y en última instancia para los ciudadanos", ha declarado Borja Suárez Corujo al término de la reunión, que ha tenido lugar en la sede de la Vicepresidencia del Principado, con la vicepresidenta Gimena Llamedo como anfitriona. De momento no ha habido gran concreción. "Es una primera toma de contacto", ha reconocido el secretario de Estado. La nueva comisión se reunirá con carácter mensual. "La Seguridad Social va a estar en la solución de esta situación que sabemos dura ya demasiado tiempo", ha añadido el secretario de Estado de la Seguridad Social, que ha afirmado que "es un tema complejo". No obstante Suárez Corujo ha expresado su confianza "en encontrar una buena solución a lo largo de los próximos meses".

El Rector, Ignacio Villaverde, ha calificado e "avance importante" que la Seguridad Social se sume "de manera proactiva para avanzar en el conjunto" de esta operación. "Es un paso importante que acelerará todo el proceso", ha manifestado Villaverde, quien subrayado "lo complejo" de toda esta operación, con una derivada urbanística clave para el desarrollo de la ciudad.

Ignacio Cuesta, concejal de Urbanismo, creía necesaria la incorporación de la Seguridad Social a una comisión que ahora "ya es cuatripartita", se trata de un avance, ahora hay que seguir trabajando". Cuesta apuntó que la tramitación urbanística será "seguramente a través de un PERI, para avanzar en el desarrollo de ese ámbito, que deberá ejecutarse en paralelo a los derribos del antiguo Hospital General".

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico, Guillermo Peláez, ha valorado positivamente "la incorporación formal de la Tesorería de Seguridad Social" a la comisión del viejo HUCA. "Somos conscientes que llevamos mucho tiempo buscando una solución (:..) Es necesario que ahora el acuerdo tenga pilares firmes", declaró Peláez quien indicó que esa comisión tendrá reuniones mensuales. Pero el portavoz del Gobierno no concretó cuándo se podrán retomar los derribos de parte del viejo complejo porque "están a expensas de los informes técnicos". Sí dijo Peláez que está "muy avanzada" la licitación de la obra del futuro Centro de Tejidos en Llanera. "Esperamos a reanudar los derribos lo antes posible"., se limitó a decir Peláez de "un suspensión temporal muy habitual en este tipo de actuaciones" y declaró que "es demasiado pronto para un cronograma" del conjunto de la operación.