Oviedo será la Ciudad Europea del Deporte en 2026

Oviedo será Ciudad Europea del Deporte en 2026. "Tenía la esperanza de que esta tarde iba a comunicaros algo muy importante para Oviedo. Nos hicieron Ciudad Europea del Deporte". Este anuncio del alcalde, Alfredo Canteli, encontró por respuesta una prolongada ovación de los más de cien representantes de clubes y escuelas deportivas que habían sido convocados en el salón de plenos del Ayuntamiento para conocer los detalles y novedades de la gala de la Semana Europea del Deporte, que tendrá lugar el domingo 28 de septiembre en el Palacio de los Deportes y sus alrededores.

El Alcalde destacó la gran importancia de una designación "que solo han conseguido dos capitales de provincia a nivel nacional, Valladolid y Oviedo". Alfredo Canteli afirmó que el reconocimiento "es una noticia muy importante, supone el premio al gran trabajo de la concejalía de Deportes con toda su gente, que yo sé lo que trabajaron, lucharon por conseguirlo .Y también es el premio a los más de cien clubes que trabajáis permanentemente, sin horarios, sin sueldos, con pocas ayudas…". La distinción de Oviedo como capital europea del Deporte para el año 2026 supone la culminación de más de un año de trabajo coordinado por la concejala delegada de esa área, Concepción Méndez, que pasó la prueba de fuego en la defensa del dossier de la ciudad, que tuvo lugar el pasado mes de junio. La concejala tuvo desde ese día buenas vibraciones después de que el equipo examinador valore que la candidatura de Oviedo "tenía contenido, no era algo vacío". El éxito de la candidatura de Oviedo, añadió Canteli, "no es porque el Alcalde lo haga bien, no porque la concejala lo haga bien, es porque todos creo que lo hicimos bien, por eso quiero directamente agradeceros ese apoyo permanente, esa lucha por el deporte en Oviedo".

El regidor hizo especial hincapié en los valores positivos del deporte, que animaron al Ayuntamiento a trabajar en esta candidatura: "Es salud, ayuda a hacer mejores personas y todo eso se ve recompensado haciéndonos Ciudad Europea de Deporte". Canteli terminó su breve discurso de agradecimiento a los clubes y escuelas deportivas del municipio con un mensaje de futuro, cargado de deseos positivos. "¿Era difícil? Sí, pero lo hemos conseguido, y por eso yo quiero agradeceros de corazón, felicitaros a todos y os pido que sigamos todos unidos trabajando por el deporte en Oviedo", manifestó el Alcalde.

La titular de la concejalía de Deportes, Concepción Méndez, no ocultó su satisfacción por la confirmación de la elección. "Sabíamos que le designación se conocería en estos días de septiembre y por eso os convocamos a este acto, con la esperanza de que pudiera coincidir el anuncio con vuestra presencia. Es una gran alegría poder compartir este elección con vosotros, que sois el músculo de la actividad deportiva que se hace en Oviedo", declaró la concejala de Deportes. "La suma de esfuerzos multiplica los resultados", celebró Concepción Méndez.