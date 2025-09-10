La casa más soleada de Ventanielles

Qué suerte he tenido al conocer a Chon Rosales (Oviedo, 1960). Andaba buscando quien pasease conmigo por Ventanielles y un amigo me puso en contacto con su hija Iris. Esta, sin preguntar nada, lo vio claro desde el principio: "Con quien tienes que hablar es con mi madre". Y al día siguiente, me la presentó. Qué persona tan fácil es Chon, qué generosa, cómo nos reímos. Hablamos sin filtros. Fuimos a tomar un café y no hubo manera de invitarla. Se preocupó porque yo venía sin almorzar y quiso también pagarme un pincho. Me dio la galletina que acompañaba a su descafeinado. Poco le faltó para subir a su cocina y freirme un par de huevos. "De mi casa nadie marcha con hambre, eso lo saben todos los amigos de mis hijos".

Su historia comienza cuando su madre, María, se mudó desde Montefrío, Granada, a vivir a Asturias mediados los años cincuenta. Lo hizo acompañando a un procurador llamado Juan Alba, para el que trabajaba, que fue destinado en Oviedo. Alba y su esposa tuvieron que ir a casa de María y convencer a su madre de que la dejase marchar, porque resultaba muy necesaria en su trabajo. Menos de un año después llegó para casarse Joaquín, con el que María llevaba diez años de novios y que en Granada trabajaba en los cortijos, es decir, en el campo. El procurador le colocó en una fábrica de metales de Lugones. La pareja se instaló en una pensión de Parque de los Patos, donde nació la hija mayor. En cuanto pudieron se mudaron a uno de los pisos de protección oficial que se estaban construyendo en Ventanielles. Les dieron a elegir entre las casas bajas, más baratas, o una de las torres de cinco pisos, cuyo alquiler se comía más de la mitad del sueldo de Joaquín. María se empeñó en solicitar el piso más alto, el que tenía más luz. Con ascensor. Echaba de menos su tierra, no quería oscuridades. Y se salió con la suya. Allí nació Chon, que no ha conocido en toda su vida más hogar que ese. Ya hace muchos años que lo tiene en propiedad. Ahí ha tenido también a sus hijos, Iris y Moisés, y allí piensa morirse. En la casa más soleada de Ventanielles.

En el barrio todo el mundo conoce a Chon, con todos los vecinos se para, para desesperación de los suyos. Pero eso no quiere decir que haya tenido una vida fácil. Su padre murió demasiado pronto, cuando ella estaba todavía en el colegio. Tuvo que ponerse a trabajar para ayudar en casa. No le costó colocarse en una tiendina, Casa Lisardo, donde la conocían desde cría. Allí aprendió el oficio, pero sobre todo la trataron como a una hija. Lisardo es el padrino de su hijo, aún le visitan todos con regularidad y hablan por teléfono. Tiene noventa y dos años. En esa tienda también se hizo novia de Manolo, su marido, que trabajaba en una carnicería dos locales más arriba. "Se enamoró perdidamente de mi", dice entre carcajadas. Y sin dejar las risas atrás, continúa medio en broma, lamentando haberse casado demasiado joven "para que él no fuese al servicio militar, que le había tocado en la Marina". Se escucha de fondo alguna protesta de Iris por la guasa, pero Chon está encantada de llevar "cuarenta y siete años con mi Manolo".

Mientras charlamos vamos paseando por la Plaza del Lago Enol. A los pies de la Parroquia de la Sagrada Familia y Natividad de Nuestra Señora. Aquí se bautizó, comulgó y se casó. Aquí bautizó a su vez a sus hijos y dio clases como catequista. Esas escaleras eran su lugar de juegos favorito. Al lado, su colegio. Antiguamente, sólo femenino. Hoy es el Colegio Público Ventanielles, un centro bilingüe.

La mayoría de los comercios de su juventud han desaparecido. La confitería Los Leones, el bar El Riojano, la discoteca Andamios, anteriormente Cine México. La tiendina de Lisardo tampoco existe, su local lo ocupa un Kebab.

Ella está de baja actualmente, pero echa de menos trabajar. Aunque discuta con la encargada del supermercado porque habla demasiado con los clientes. "No entienden", me dice en confianza "que una cosa es vender y otra despachar. Yo vendo, pero eso en los supermercados no lo valoran". Le pregunto: qué echa de menos de sus recuerdos. "El barrio ha cambiado, pero siempre a mejor. En la asociación de vecinos conseguimos el asfaltado, los semáforos, el parque, el centro de salud… Ahora nos van a arreglar las fachadas. Echo de menos a los que faltan, pero también ver la plaza llena de niños jugando. Ya casi no quedan niños".

La vida sigue adelante en familia: su nieta Vega, su Manolo, sus hijos, su hermana. Volver a Montefrío de vez en cuando, ver a los primos de Granada. Para Chon, lo más importante son las personas, todos los que vengan al barrio son bienvenidos. Su vida es la gente. Tiene un grupo de Whatsapp con sus compañeras de colegio, "Las chicas de Ezequiel" (que era el nombre del director del centro), donde cada día se desean los buenos días, se felicitan cumpleaños y las buenas nuevas en general, aparte de quedar para cenar al menos dos veces al año. Así es Chon, que se despide de mi con besos y abrazos porque ya me quiere un poquito. Y vuelve a su casa, tan soleada, en Oviedo, barrio de Ventanielles, desde donde consigue hacer más luminoso el mundo.