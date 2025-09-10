Un colegio en la iglesia de San Isidoro

Al levantar la vista sobre el tejado del mercado de El Fontán siempre me habían llamado la atención las cicatrices de una gran estructura adosada a los muros de la Iglesia de San Isidoro.

En 1555, el Obispo Cristóbal de Rojas y Sandoval escribe a Ignacio de Loyola en estos términos: "Yo señor soy obispo de Asturias, que es una montaña mucho mas áspera que la provincia de Guipúzcoa, y la tierra de gente ynculta, por auer faltado en ella personas que la cultivasen…". Tras varios intentos y enfrentamientos entre sus sucesores en el obispado y la orden, hubo que esperar hasta 1578 para la firma del acta fundacional del Colegio de San Matías.

Tanto el Colegio como la Iglesia adyacente son fruto de la donación de Doña Magdalena de Ulloa (1525-1598), que junto a su marido Luis Quijada, miembro del Consejo de Estado y Guerra y presidente del Consejo de Indias, criaron a Don Juan de Austria hijo bastardo del Emperador Carlos V.

No fue una empresa fácil; en ese momento, la Congregación estaba mas centrada en consolidar los colegios existentes que en crear uno nuevo. Por otra parte, parecía mas oportuno hacerlo en un puerto de mar, para mayor comodidad. A instancias del Cabildo Catedralicio se prohibió la construcción en el interior de las murallas de la ciudad. Incluso una vez logrados los terrenos e iniciada la construcción, esta se paraliza por la utilización de piedra procedente de la cantera de La Granda.

Una recreación del colegio que había en la parte trasera del la iglesia de San Isidoro.

Todos estos inconvenientes se superan con el impulso de Doña Magdalena que dotó mil ducados de renta anual (196.000 €) y para la compra un total de veinticinco mil ducados (4,9 m€ al cambio de ahora). Impresionante edificio de hasta cuatro plantas y de estilo herreriano.

Antes de terminarse la construcción en 1590 ya constaban 400 niños que aprendían a leer, escribir y contar. A su término se ponen en marcha los estudios de latinidad y humanidades.

Desde finales de 1598 hasta comienzos de 1600 la peste azotó a toda Asturias; se estima que causó la muerte de un 20% de la población. Los religiosos del Colegio murieron en su mayor parte atendiendo a los apestados; entre ellos se encontraba Juan de Tolosa, jesuita arquitecto del conjunto, a raíz de una visita a la obra y atender al proyecto de la futura iglesia.

El Rey Carlos III ordena en 1767 la expulsión de los jesuitas como resultado del Dictamen elaborado y presentado por un asturiano, a la sazón, Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1802) entonces Ministro de Hacienda, ante el Consejo de Castilla. Por el mismo se hacía responsable a la orden de inducir las revueltas del año anterior, conocidos con el nombre de Motín de Esquilache.

Los bienes, tanto los objetos de plata, oro y ropajes de culto se destinaron a las iglesias mas necesitadas del Principado. La biblioteca con mas de 4.500 obras se incorporó a la Universidad (de triste final) y los alumnos al Colegio San Gregorio.

La iglesia pasó en 1770 a ser la parroquia de San Isidoro, cuya sede había sido derruida en la cercana Plaza del Paraguas y cuyo arco se conserva, tras ser restaurado por el escultor Víctor Hevia en el Campo de San Francisco desde 1925.

El edificio del Colegio pasó por diversos usos incluso en 1795 se convirtió en cuartel del tercer batallón del regimiento, aunque pertenecía al obispado. Mas tarde, una vez desamortizado pasó a depender de Hacienda y entró en estado de ruina, la junta revolucionaria desde 1868 decide su derribo que se consuma al año siguiente. n

Durante la preparación de este artículo dispuse de "Los Jesuitas en Asturias" de Justo García Sánchez, "Historia del Colegio de San Matías de Oviedo" de Jose María Patac y Elviro Martínez y "La Biblioteca de la Universidad de Oviedo" de mi admirado compañero Ramón Rodríguez Alvarez. La intriga creada me llevó a disfrutar de la lectura de "La araña negra" de Vicente Blasco Ibáñez y "AMGD" de nuestro Ramón Pérez de Ayala.