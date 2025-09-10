Cultura estudia cómo reparar el error con la placa de Ángel González

El concejal y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, guarda silencio sobre el error en la ubicación de la placa conmemorativa con la que el Ayuntamiento de Oviedo quería honrar la memoria del poeta Ángel González en su centenario y que, coincidiendo con el día de su nacimiento, el 6 de septiembre, fue inaugurada en la calle Fuertes Acevedo. David Álvarez declinó hacer declaración alguna sobre el asunto. "Queremos ser prudentes y, de momento, no vamos a decir nada: se está estudiando como proceder", es todo lo que, consultado por LA NUEVA ESPAÑA, respondió sobre el asunto.

La placa en recuerdo de Ángel González, que debía indicar el lugar de nacimiento del poeta, fue presentada en un acto a pie de calle al que asistieron representantes de todos los grupos municipales y con ellos la directora de la Fundación Ángel González, Araceli Iravedra; la de la Fundación Emilio Alarcos, Josefina Martínez, y el profesor y poeta José Luis García Martín. Todos se fotografiaron ante ella y algunos –el propio concejal de Cultura, Araceli Iravedra, Josefina Martínez y Gaspar Llamazares– hicieron declaraciones a los medios de comunicación convocados en el lugar sobre la relevancia del literato ovetense. Solo Josefina Martínez mencionó entonces el error en el emplazamiento de la inscripción, aunque le restó importancia. Fue al día siguiente cuando José Luis García Martín denunció la equivocación y criticó a sus responsables a través de sus redes sociales. Además, se quejó de la modificación del texto grabado en ella, que él redactó por encargo y que asegura que se cambió sin que nadie se lo consultara ni le mostrará la versión definitiva.

El error en la colocación de la plaza denota desconocimiento de la historia de las calles de la ciudad. En 1925, el año en el que nació Ángel González, la calle Fuertes Acevedo arrancaba inmediatamente después de la de Conde de Toreno, en la confluencia de esta con Santa Susana y Asturias. Tras la Guerra Civil, en homenaje a las columnas gallegas que apoyaron al bando nacional, el primer tramo cambió su nombre por el de avenida de Galicia. Ángel González nació en el n.º 8 de Fuertes Acevedo, pero de su antiguo trazado.

José Luis García Martín aseguró sentir lo ocurrido como "una ofensa personal", tanto por Ángel González, su amigo, como por su implicación en la redacción del texto de la placa, cuya reescritura calificó "de analfabeto", con errores de sintaxis y que da más protagonismo al Ayuntamiento de Oviedo que al homenajeado. "Es incomprensible lo que han hecho con Ángel González, no se puede ser más inepto", manifestó. García Martín exige la retirada de la placa, la corrección del texto y su reubicación en el lugar correcto.

El grupo municipal socialista, representado en el acto inaugural por el concejal Jorge García Monsalve, se sumó a la reclamación de García Martín, a través de un comunicado del propio García Monsalve. La viuda de Ángel González, Susana Rivera, también terció en la polémica, a través de las redes sociales, e indicó que, si alguien le hubiera consultado, le hubiera indicado el lugar correcto en el que se levantaba la casa natal de Ángel González, en "lo que ahora es el Banco Santander, avenida de Galicia, 8".