Fallece a los 77 años el arquitecto y expresidente de Tribuna Ciudadana Alfonso Toribio

La voz y la presencia de Alfonso Toribio, siempre dispuesto a la tertulia larga y el debate, se ha apagado para siempre. Su familia acaba de comunicar el fallecimiento del arquitecto asturiano, decano de arquitectos y destacado agente de la cultura en Asturias, a los 77 años. Estaba ingresado en el hospital de Arriondas, donde fue trasladado esta semana tras agravarse su estado de salud, muy deteriorada en el último año. La región pierde a una figura clave durante muchos años en la agenda de las políticas culturales, tanto por su larga gestión al frente de Tribuna Ciudadana, donde sucedió a Juan Benito Argüelles entre 1999 y 2019, como por su condición de decano-presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias entre 2010 y 2016.

Nacido el 7 de agosto de 1947 en Panes (Peñamellera Baja), su carrera y su trayectoria vital nunca se despegó del todo del Oriente de Asturias, donde realizó trabajos tan destacados como el Plan Especial del Casco Histórico de Llanes, en 1987, junto a Paco Pol. En la villa llanisca seguiría desarrollando proyectos durante toda su vida y fue allí, precisamente, donde pasó sus últimos meses de vida antes de ingresar en Arriondas.

Alfonso Toribio Gutiérrez se formó en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde también se doctoró, en Urbanismo y Planeamiento e Historia de la Arquitectura. La vertiente historiográfica, la visión diacrónica de la arquitectura, siempre le interesó y le llevó a colaborar con diferentes medios de comunicación, también con este periódico, y a realizar distintas aportaciones bibliográficas destacadas, como sus trabajos sobre Joaquín Vaquero Palacios, la arquitectura en Oviedo o una visión panorámica de la arquitectura en Asturias.

Con estudio en Oviedo, en la calle Cabo Noval, su carrera profesional le mereció distintos reconocimientos como varios premios COAA por el Restaurante Llanes (1989) o una vivienda en Siero (2009) o la Plomada de Plata por Edificio de Oficinas de la Editorial Planeta en La Corredoria.

Su decidida vocación de gestión le llevó a optar y presidir su colegio profesional, puesto que ocupó durante dos mandatos, entre 2010 y 2016, y a consolidar la trayectoria de la asociación Tribuna Ciudadana con su presidencia, entre 1999 y 2019. Su último cargo como gestor fue el puesto de Director de Ordenación General del Territorio con el primero gobierno de Barbón, a las órdenes de Juan Cofiño, un cargo que solo ocupó durante un año y en el que le sucedió la arquitecta Sonia Puente, que también le había dado el relevo antes al frente del Colegio de Arquitectos de Asturias.

Sus restos mortales serán trasladados a Oviedo donde este jueves está previsto que se instale la capilla ardiente.