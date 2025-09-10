El mercado de San Mateo contará con 29 puestos en el Campo San Francisco (y habrá varias casetas novedosas)

El mercado de San Mateo ya se ha convertido en un clásico de las fiestas de la ciudad. A partir del próximo domingo y hasta el día 25 de septiembre, un total de 29 puestos –con una variada oferta artesanal, gastronómica y de otro tipo de productos– se instalarán en el Campo San Francisco para completar la oferta festiva programada para el pulmón verde de la ciudad. "El Mercado de San Mateo es una cita imprescindible en nuestro calendario festivo y económico. Se ha consolidado como un escaparate para nuestros comerciantes y artesanos, un punto de encuentro en el que conviven tradición, gastronomía y cultura", señala Leticia González, que es la concejala de Economía, Trasformación Digital y Políticas Sociales.

Los puestos del mercado ocuparán setenta metros lineales de la avenida de Italia y cada caseta dispondrá de mostrador, rótulo identificativo, iluminación propia y suministro eléctrico proporcionado por el Ayuntamiento. El horario obligatorio de apertura es de una a tres de la tarde y de cinco a nueve de la noche. "Desde el Ayuntamiento trabajamos para que este espacio dinamice la actividad económica de la ciudad, ofrezca nuevas oportunidades a quienes emprenden y, al mismo tiempo, refuerce el atractivo turístico de Oviedo en unas fechas tan señaladas", señala Leticia González. "Nuestro compromiso es seguir apoyando iniciativas que impulsen el comercio local, generen empleo y proyecten la imagen de una ciudad viva, acogedora y llena de oportunidades", añade la concejala popular.

Novedades

Este año habrá novedades en los puestos que se van a instalar en el Campo San Francisco. Entre otras cosas, los visitantes podrán disfrutar de una caseta de productos sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. Además habrá otro puesto destinado a la promoción del nombramiento de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte en 2026 y una más destinada a la asociación Alcer para la lucha contra las enfermedades del riñón.

El mercado de San Mateo siempre es un caramelo para los comerciantes y artesanos. No en vano, este año hubo un total de 73 solicitudes para optar a las 29 casetas que van a estar funcionando durante las fiestas de la ciudad. "Desde el Ayuntamiento tratamos de facilitarles las cosas para que aprovechen el tirón de San Mateo", subraya González.