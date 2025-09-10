El Principado tendrá un mes para presentar ante la Junta un cronograma de los derribos del viejo HUCA

El Principado tendrá un mes para presentar un cronograma de los trabajos de derribo de los edificios en el antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ante la Junta, donde se establezcan las fases y actuaciones que se van a llevar a cabo, su duración, así como los costes asociados a cada una de ellas. La petición ha sido presentada por el Partido Popular y ha contado con el apoyo de Vox, Foro y Tomé, y la abstención del PSOE y Convocatoria-IU.

“La proposición no de ley busca sacar al Gobierno de su absoluta pasividad y desidia con la ciudad de Oviedo, y con el barrio del Cristo-Buenavista”, ha indicado el diputado Agustín Cuervas-Mons. La idea, ha añadido, “es que se empiece a trabajar con seriedad y con algún plan concreto de actuación”.

La fijación de un calendario donde se establezca la periodicidad concreta de celebración de las reuniones de la comisión especial; la elaboración y presentación, con carácter inmediato, ante el Ayuntamiento de Oviedo de un plan especial que permita planificar el desarrollo urbanístico de los terrenos del barrio y sirva para reactivar la transformación de la zona; y la información de todas y cada una de las decisiones que tome la comisión y de las actuaciones que se lleven a cabo en relación con las obras a los representantes vecinales completan los puntos de la propuesta.

El diputado socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, ha rechazado las críticas de ese "abandono a Oviedo". “Se ha dado un paso adelante con la presencia del secretario de Estado de la Tesorería de la Seguridad Social en la comisión. Y creo que los pasos están definidos, otra cosa es que sean sencillos. Hay un trámite de licitación del plan especial de reforma interior donde habrá que pactar con todos los propietarios qué se hace con ese entorno; y eso no es fácil, pero se hará”, ha asegurado.

"Aunténtica vergüenza"

“La situación de este entorno es una auténtica y mayestática vergüenza”, ha dicho Gonzalo Centeno, de Vox que ha decidido dedicar su intervención a hacer una premonición: “expresó el consejero de Hacienda en marzo que en 2025 veríamos el derribo, el tratamiento integral de los edificios y que por fin se pondría punto y final a los problemas de salubridad. Estoy completamente seguro que este año no veremos el glorioso derrumbe de ningún edificio y que los problemas no podrán ser arreglados”.

Desde IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes ha expuesto el desacuerdo de su grupo con alguno de los puntos,aun asíí ha insistido en que “lo importante ahora es centrarse en el futuro, trabajar en el desarrollo del campus del Cristo y diseñar unos usos que permitan a los vecinos recuperar ese espacio esencial para Oviedo”.

Adrián Pumares, de Foro, ha indicado que “la situación de abandono que vive el barrio del Cristo-Buenavista exige soluciones inmediatas”, pues han pasado ya once años desde que se produjese el traslado a las nuevas instalaciones. Por su parte, Covadonga Tomé, ha reconocido que la recuperación de los edificios cedidos a la Universidad es “urgente”, pero insistió en que deben “proyectarse hacia el uso social, educativo y cultural. Deben convertirse en un espacio abierto a la comunidad”.