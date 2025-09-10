Socorro Suárez: "‘Hansel y Gretel’ refleja pobreza, hambre y valentía"

El próximo 12 de septiembre la Ópera de Oviedo inaugura temporada con "Hansel y Gretel", la ópera de Engelbert Humperdinck con libreto de su hermana, Adelheid Wette basada en el cuento tradicional. Un título que se representa por primera vez en Oviedo y que bajo su aparente simplicidad infantil despliega una sorprendente densidad simbólica, ética y crítica.

En esas claves profundizó ayer la profesora Socorro Suárez Lafuente, catedrática jubilada de Filología Inglesa y pionera en los estudios de género en la Universidad de Oviedo, en su conferencia "Hansel y Gretel: entre un mendrugo y un mazapán", que abrió el curso del Club LA NUEVA ESPAÑA repleto de público. Suárez Lafuente destacó las numerosas vertientes del análisis crítico-literario de la obra, desde la teoría feminista, la psicología o la ecocrítica. "No se puede pedir más a una narración: niños que enfrentan la muerte, mujeres que encarnan tanto la crueldad como la valentía, un bosque que es al mismo tiempo amenaza y rito de paso, y una música que recoge la tradición del folclore alemán", indicó la filóloga, a quien presentó Adolfo Domingo, responsable de Publicaciones de Ópera de Oviedo, que a su vez destacó la herencia wagneriana de la ópera, programada para los días: 12, 14, 17 y 20 de septiembre en el Teatro Campoamor.

"Contar cuentos a los niños siempre ha implicado simplificar un mundo profundamente contradictorio", indicó Socorro Suárez. Lo sabían los Hermanos Grimm cuando en 1802 recogieron una versión primitiva del relato que se convertiría en un clásico. Lo sabían también recopiladores españoles, como Cecilia Böhl de Faber (Fernán Caballero), en 1864, o el padre Luis Coloma, creador del Ratoncito Pérez para Alfonso XIII. Y lo sabe Humperdinck, que transforma el cuento en una ópera en tres actos que ha resistido el paso del tiempo desde su estreno en Weimar en 1893, bajo la batuta de Richard Strauss. Tal como explicó la profesora Lafuente, en el cuento, y más aún en la ópera, el relato es más que una aventura infantil: es un reflejo brutal de la pobreza, del abandono, del hambre y del miedo. Y también de la valentía. "Gretel es valiente, no solo sobrevive, sino que toma la decisión de matar a la bruja para salvar a su hermano. En un contexto donde los niños sufren las consecuencias del conflicto entre el bien y el mal, se convierten también en los portadores de la esperanza", resaltó.

El libreto introduce variaciones sobre el cuento original. "Los padres no actúan por maldad, sino por necesidad, y eso introduce una crítica social aún vigente", señaló Suárez Lafuente. "En la vida real no hay héroes puros ni villanos absolutos. Solo personas con motivaciones complejas. Pero para que los niños lo entiendan, hay que simplificar", remarcó la conferenciante.