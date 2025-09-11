Alfredo Martínez ensalza el Oviedo "extraordinario" como arranque de San Mateo: "Os animo a ser embajadores de la ciudad donde late nuestro origen"

Muchos son los hitos que suma en Oviedo y todos fueron los protagonistas del pregón que el embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano, dio a última hora de la tarde desde el balcón del Ayuntamiento para abrir las fiestas de San Mateo. Un momento del año donde los ovetenses hacen una pausa en la cotidianidad de sus vidas «para reencontrase, para honrar lo que somos y recordar que en esta admirable ciudad sabemos celebrar la vida con alegría, concordia, unidad y con orgullo y garra». «Nuestras fiestas son un abrazo colectivo; os animo a que en todas las ocasiones y lugares os animéis a ser embajadores de una ciudad donde late nuestro origen, nos entrega su alma y nos proyecta universalmente y sin fronteras con orgullo».

Martínez comenzó recordando sus orígenes en el corazón de Asturias. Carbayón de nacimiento y licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, su carrera profesional le ha llevado a muchos importantes escenarios. Entre los hitos de su currículum está haber sido segundo Jefe de Protocolo de la Casa Real desde 2007 hasta 2012 y desde 2014 fue el máximo responsable de esa área hasta ocupar su primer destino como embajador en 2021. Una experiencia que no evitó que se emocionase al pronunciar este discurso porque estaba rodeado de «mis paisanos, de mi pueblo carbayón». «Estoy feliz al dirigirme a vosotros no solo como pregonero sino como uno más de esta maravillosa ciudad que me vio crecer y que me enseñó a amar lo que nos une y engrandece».

Seres privilegiados

Desde su punto de vista, los ovetenses son «seres privilegiados en este ancho mundo» y en la esencia de cada uno está la posibilidad de ser al mismo tiempo muchas cosas: carbayones, asturianos, españoles, europeos e iberoamericanos. Es por ello que la capital asturiana tiene por delante un «gran futuro en el que construirán, desde unas raíces firmes y desde el justificado fervor por lo propio, un porvenir en el que reinen el respeto, la tolerancia y el diálogo».

Las ovetenses no fueron los únicos que se llevaron piropos. También la «extraordinaria ciudad» por diferentes motivos. Entre ellos su historia porque tiene una de las catedrales «más bellas del mundo llena de tesoros y símbolos que nos enraízan y nos abren a la esperanza» y es un punto de encuentro de un prerrománico que es patrimonio de la humanidad. De igual forma, resaltó la «naturaleza sobrecogedora repleta de valles y montañas» que acogen el Camino de Santiago Primitivo y «la omnipresencia de un monte Naranco que no proyecta sombra sino vida».

Los hitos para ser Capital Europea de la Cultura

Otra de sus hitos es su Universidad y que Oviedo respira cultura por los cuatro costados. «Los acordes de la música inundan nuestras calles y teatros; la música popular, las gaitas, la sinfónica o la lírica con nuestra ópera corre por nuestras venas». Además, ha sido cuna de pensadores, escritores, librerías, editores, artistas plásticos y creadores que hacen a la ciudad merecedora de la distinción de la Capital Europea de la Cultura en 2031. Todo sin olvidar los Premios Princesa de Asturias y la gastronomía que «te conquista hasta el tuétano».

Martínez no fue ajeno a uno de los hitos logrados esta misma semana. Oviedo será Ciudad Europea del Deporte y en esta materia recordó cada vibrante partido del Alimerka Oviedo Baloncesto en el fortín de Pumarín. Desde hace unas semanas es en el Palacio de Deportes. También tuvo palabras para el Real Oviedo en el año de su ascenso a primera división. «Vivo en la distancia, pese a la diferencia horaria, con mi camiseta puesta y como si fuera un hincha más en el nuevo Carlos Tartiere». Unas palabras a las que se sucedió un listado de personalidades comenzando por Máximo y Fromestano, Clarín, Fernando Alonso, Santi Cazorla y Melendi. Todo sin olvida el éxito internacional del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. «También albergamos los primeros pasos, los recuerdos de infancia y el inmenso orgullo ovetense de nuestra reina de España».