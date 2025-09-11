Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Artistas internacionales, verbenas en el Bombé, ciclo de teatro y planes para todos los públicos: la agenda para disfrutar de 10 días de San Mateo

Las fiestas de Oviedo dan el pistoletazo de salida a las 20.00 horas

Por delante, una larga lista de actividades que traen este año como novedad actuaciones musicales en El Campillín y la Plaza del Paraguas

Artistas internacionales, verbenas en el Bombé, ciclo de teatro y planes para todos los públicos: la agenda para disfrutar de 10 días de San Mateo

Artistas internacionales, verbenas en el Bombé, ciclo de teatro y planes para todos los públicos: la agenda para disfrutar de 10 días de San Mateo / LNE

Oviedo tiene ganas de fiesta y eso se nota. Con las calles engalanadas para la ocasión, hoy, a las 20.00 horas de la tarde, y con el pregón a cargo del ovetense Alfredo Martínez, embajador de España en Canadá, empezarán oficialmente las fiestas de San Mateo.

Nombres de la escena latina internacional como María Becerra o Camilo ya abrieron boca el pasado 6 de septiembre. Ahora, la ciudad espera la llegada de Sebastián Yatra, que promete poner a bailar a todo el recinto de La Ería el martes 16.

Por delante, 10 días de música, casetas y muchas actividades para disfrutar con toda la familia.

¡Apunta los imprescindibles para no perderte nada!

