Artistas internacionales, verbenas en el Bombé, ciclo de teatro y planes para todos los públicos: la agenda para disfrutar de 10 días de San Mateo
Las fiestas de Oviedo dan el pistoletazo de salida a las 20.00 horas
Por delante, una larga lista de actividades que traen este año como novedad actuaciones musicales en El Campillín y la Plaza del Paraguas
Oviedo tiene ganas de fiesta y eso se nota. Con las calles engalanadas para la ocasión, hoy, a las 20.00 horas de la tarde, y con el pregón a cargo del ovetense Alfredo Martínez, embajador de España en Canadá, empezarán oficialmente las fiestas de San Mateo.
Nombres de la escena latina internacional como María Becerra o Camilo ya abrieron boca el pasado 6 de septiembre. Ahora, la ciudad espera la llegada de Sebastián Yatra, que promete poner a bailar a todo el recinto de La Ería el martes 16.
Por delante, 10 días de música, casetas y muchas actividades para disfrutar con toda la familia.
¡Apunta los imprescindibles para no perderte nada!
