Daniel López, psicólogo: "El suicida no quiere morirse; sólo busca dejar de sufrir"

Miguel Alonso Ibarra, profesor de Historia Contemporánea en la UNED, autor del libro "Cruzados sin gloria. El ejército de Franco en la Guerra Civil"; Manu Brabo, foto reportero de guerra, y Jaime Fernández, historiador presidente de la Asociación Histórico Cultural Frente del Nalón, hablarán hoy de la importancia de la actividad recreacionista. Candamo acogerá una nueva recreación histórica sobre la Guerra Civil, organizada por la asociación Histórico Cultural Frente del Nalón. La asociación histórico cultural Frente del Nalón recrea siempre en el mes de septiembre, distintas escenas de la Guerra Civil.

En Asturias, donde la tasa de suicidios se sitúa en 12,54 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional de 8,8, el Teléfono de la Esperanza ofrece apoyo las 24 horas durante todo el año y recibe cada vez más llamadas de jóvenes en crisis, aunque su labor, silenciosa y fundamental, sigue siendo poco valorada.

"El suicida no quiere morirse; sólo busca dejar de sufrir". Lo explicó ayer el psicólogo Daniel López, voluntario del Teléfono, durante la conferencia celebrada en el Club en conmemoración del Día Mundial para la Prevención del suicidio. "La lacra ha aumentado un 1200% entre los jóvenes. El 90% de estos casos presenta antecedentes de trastornos del estado de ánimo", indicó López, a quien presentaron Ladis García, presidenta de la entidad, y Camino Álvarez, vicepresidenta. Daniel López dejó claro que la prevención empieza mucho antes de que la desesperanza se instale. "Uno de los factores clave para entender lo que pasa es la relación de los jóvenes con la tecnología y las redes sociales", señaló. "En la adolescencia, el consumo de vídeos y el acceso constante a redes sociales fomentan la búsqueda de gratificación inmediata. El enganche a estas plataformas es tan alto que el simple ‘no’ genera frustración e ira", aseguró. El problema, a juicio de Daniel López, es que en las redes, nadie publica una foto llorando. "Los jóvenes creen que se están perdiendo algo, y esa percepción alimenta un vacío interior, baja autoestima y ansiedad. Se les invita a perseguir una felicidad idealizada que no existe, mientras olvidamos enseñarles que la verdadera felicidad reside en los pequeños detalles cotidianos", afirmó. El especialista consideró que la respuesta empieza en la infancia, trabajando la autoestima y el manejo de las emociones. "Es fundamental educar en la cultura del esfuerzo, no solo en el resultado, y enseñar a los niños a aceptar el error como el mayor maestro de la vida. La perla de la ostra se forma por un error de la naturaleza", explicó.

"A lo largo de la vida, la actitud que cultivamos es clave para sentirnos a gusto y superar dificultades. Muchas personas temen al cambio, pero es precisamente es lo que da sentido a la existencia", concluyó.