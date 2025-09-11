Oviedo prepara como Ciudad del Deporte más de 40 fines de semana con actos para 2026

La designación de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte para el año 2026 abre una nueva vía para optar a convocatorias de ayudas europeas. Este es uno de los potenciales beneficios que destaca el Ayuntamiento de Oviedo de la consecución de una distinción con la que también han sido reconocidas para el próximo año Valladolid, Palencia, Cáceres y Móstoles. La concesión de este reconocimiento ha sido recibida con gran satisfacción en diversos clubes, escuelas y federaciones deportivas del municipio y de Asturias.

Esta distinción es concedida anualmente por ACES Europe, una asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas que otorga también otros premios tales co mo el de capitán mundial del deporte, región europea del deporte o capital europea del deporte, entre otros.

¿En qué se va notar esta desginación en Oviedo a lo largo del próximo año? La concejal de Deportes, Concepción Méndez, afirmó que "nos dará la oportunidad de concurrir por primera vez a financiación europea en proyectos de futuro, para llevar a cabo programación deportiva y también para la recuperación de instalaciones". La edil sostiene que este sello de calidad supone "crear ciudad e implica una hoja de ruta que compromete a Oviedo en el desarrollo de estrategias de apoyo a la práctica del deporte, como fomento de vida saludable". Méndez aseguró que la visibilización de esta distinción "no será traer el gran evento, sino que se trata antes de volcarse en el apoyo al deporte de proximidad como herramienta de cohesión social". También avanzó que Oviedo tendrá un intenso calendario deportivo en 2026. "Ya tenemos cerrados más de 40 fines de semana con actividades deportivas".

Más de 3.000 personas acudirán al Palacio para un campeonato de kárate

La designación coincide con la reapertura del Palacio de los Deportes, tras permanecer dos años en obras para su rehabilitación. Oviedo, según destaca la concejala Concepción Méndez, podrá volver a acoger eventos de los que últimamente no optaba a ser sede por falta de aforo.

Una de las competiciones que ya tiene confirmada el ayuntamiento de Oviedo para este escenario remozado es un campeonato de España de karate «con más de tres mil participantes», según avanzó Concepción Méndez, quien también subrayó el empeño del Ayuntamiento de Oviedo en cuestiones como la aplicación de la ley de protección integral a menores y adolescentes en entornos y actividades deportivas, así como en la formación del voluntariado.

La distinción de Ciudad Europea del Deporte ha generado consenso entre los clubes y entidades que promueven el deporte base en Oviedo. Fernando Villabella, presidente del Oviedo Club Baloncesto, aseguró estar «muy contento y esperanzado con esta capitalidad, que supone un impulso para toda la actividad deportiva en la ciudad». Gerardo Martínez Quesada, presidente el Centro Asturiano de Oviedo, con más de 17.500 socios, afirmó que este logro «es resultado del trabajo incansable de clubes, deportistas, asociaciones, instituciones y vecinos que han mantenido vivo el espíritu deportivo en nuestra ciudad» y pidió que «no puede quedarse en una medalla simbólica sino que debe convertirse en una palanca para atraer inversión, fortalecer la base deportiva, innovar en organización de eventos». En su opinión, «no se cuida lo suficiente el deporte base, ni el deporte del ciudadano corriente».

Emma Escribano, del Club Natación Sincroviedo, considera que se trata de «un sello de calidad, que nos da más caché para organizar grandes competiciones. Las piscinas del Parque del Oeste acogen grandes campeonatos de natación y estas citas dan mayor visibilidad a Oviedo». Muriel García, del Club Escuela Rítmica Oviedo (CERO), manifestó su satisfacción «por un galardón muy merecido, el Ayuntamiento de Oviedo apoya muchísimo a las escuelas, el deporte base y el fomento de la actividad deportiva». Enrique Castaño, vicepresidente del Real Club de Tenis de Oviedo, que cuenta con un total de cuatro mil socios, afirmó que se trata de «un reconocimiento europeo bueno para la ciudad, como ya lo fue la capitalidad gastronómica y para el deporte; es un proyecto ilusionante que apoyamos desde el principio».

Pepe Rionda, presidente del Club Balonmano Base Oviedo, que cuenta con tres equipos senior, tres juveniles, cuatro cadetes y cinco infantiles y escuelas en varios colegios, recibió el galardón de ACES como «un éxito del trabajo altruista que se hace en los clubes con la ayudas que nos da el Ayuntamiento y el Principado». José Ramón Díaz Maseda, presidente de la Federación Asturiana de Judo, manifestó su «orgullo por un título más que merecido, el Ayuntamiento y la concejalía de Deportes han trabajado mucho y bien».

Nicolás García, del Club Badminton Oviedo, que tiene más de 400 deportistas, calificó la designación de Ciudad Europea del Deporte como un hito histórico» que, espera, «suponga un gran beneficio para la ciudad y los deportistas», al tiempo que destacó la colaboración con los clubes del Ayuntamiento «siempre dispuesta a ayudar». Jesús Canteli, director del campo de golf de Las Caldas y de la escuela, destacó que «el equipo evaluador tuvo en cuenta que gracias al campo municipal el golf es asequible para todos los bolsillos» , mientras que Marco Rodríguez, presidente de la Asociación Deporte Solidario Asturias, valoró de «fantástica» una designación que hará que «suene mucho el nombre de Oviedo más allá del deporte, también en el mundo de la cultura».

Varios vecinos de Ventanielles y La Tenderina expresaron ayer su queja por la supresión de una de las dos clases de yoga para mayores que se imparten en el polideportivo del colegio público de Ventanielles. Una de las usuarias de dicha actividad, Humildad Manzano, expresó su malestar porque la página web municipal «estuvo sin servicio más de una hora y cuando se recuperó las plazas habían volado». La vecina, además, aseguró que el curso pasado «había dos clases de yoga, muy frecuentadas porque venía gente de Teatinos, Ventanielles y La Tenderina, estábamos encantadas. Pero ahora han eliminado una y, encima, para más inri, salen de la concejalía de Deportes diciendo que vamos a ser capital del deporte. No sé para quién». lamentó. Los usuarios también se quejaron de que inicialmente les dijeron que, tras las obras, las clases volverían al

Palacio de los Deportes, «pero no ha sido así».