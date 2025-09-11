Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Punto Violeta volverá a estar activo durante las fiestas

Las personas con movilidad reducida tendrán espacios habilitados en los conciertos

Las concejalas María Velasco (izquierda) y Covadonga Díaz. | LNE

La concejala delegada de Políticas sociales, María Velasco; la edil de Festejos, Covadonga Díaz e Irene González, de la Asociación de Apada, presentaron ayer varias acciones en materia de accesibilidad y respeto que se pondrán en marcha durante las fiestas de San Mateo, que comienzan hoy. "Como ya hemos hecho en años anteriores, vamos a instalar en la calle Eusebio González Abascal, que es un paso intermedio entre la Plaza de la Catedral y Porlier, el Punto Violeta, un instrumento de referencia en entornos festivos diseñado para implicar al conjunto de toda la sociedad en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y extender la información necesaria para saber cómo actuar ante estas situaciones", explica María Velasco. "A través de este punto pretendemos concienciar y prevenir las agresiones, las conductas y los actos violentos hacia las mujeres y dar a conocer los recursos de orientación, atención y denuncia que se ofrecen", añade. Por otro lado, se instalará un punto informativo y de sensibilización hacia la juventud sobre drogas y otras adicciones en el recinto de La Ería coincidiendo con los conciertos de Sebastián Yatra y de Omar Montes, Juan Magán y Rodrigo Fénix, los días 16 y 19 de este mes. La gran novedad en materia de accesibilidad que será el pregón municipal que este año estará subtitulado en colaboración con la Asociación APADA. Entre otras medidas, el Día del desfile de América en Asturias y en los conciertos de La Ería se habilitará una zona reservada para personas con movilidad reducida.

