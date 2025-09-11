San Mateo también se celebra en la mesa con el Menú Indiano elaborado por el chef Nacho Manzano: estos son sus platos

Un total de 40 restaurantes del municipio servirán a partir de mañana en sus mesas el Menú del Indiano, unas jornadas gastronómicas que servirán para complementar la oferta festiva de San Mateo y que vuelven a Oviedo avaladas por la buena acogida que tuvieron en sus tres ediciones anteriores. Los comensales podrán disfrutar hasta el próximo día 22 de septiembre de un menú compuesto por fabes con pantruque, albóndigas de ternera asturiana y gochu asturcelta con puré de patata y queso del Principado y tartaleta de manzana con helado de vainilla, todo ello regado con vino de la región o sidra asturiana.

El Menú del Indiano está diseñado por el chef Nacho Manzano, que tiene tres estrellas Michelin y ha elaborado este paquete gastronómico para rendir homenaje a todas aquellas personas que en su día cruzaron el océano para emigrar en busca de fortuna. El secreto del menú de las jornadas –organizadas por la asociación "Asturias con Sabor" en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo– es la presencia de productos de temporada con origen en América que son básicos en los platos asturianos, una propuesta que fusiona la riqueza cultural y gastronómica de ambas tierras. "No me cabe ninguna duda de que va a ser un menú que va a quedar instaurado en la ciudad. Oviedo es la ciudad por excelencia en la que los menús gastronómicos cogen más arraigo y se convierten rápido en algo propio de todos los ovetenses", señala Nacho Manzano, que ayer estuvo en la presentación de las jornadas en el restaurante Casa Ramón, en el Fontán.

Una cita consolidada

El concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, el popular Alfredo García Quintana, también tomó la palabra durante la presentación de ayer. "Estas jornadas sirven para completar la programación de San Mateo. Todas las fiestas que se hacen en Oviedo van ligadas a un menú gastronómico y las más importantes no podían ser menos", señala Quintana. "El Menú del Indiano ya está consolidado y encaja perfectamente en la estrategia que seguimos en el Ayuntamiento para hacer de la gastronomía uno de los ejes para atraer al turista a la ciudad", añade el concejal.