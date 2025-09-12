El espacio de coworking de El Caleyo nace como "ejemplo emprendedor"

Una oportunidad para trabajar en plena naturaleza, a tiro de piedra del centro de Oviedo y en una zona bien comunicada con el resto de Asturias. Esa es la esencia de "Cowtainers", el singular espacio de coworking que se inauguró oficialmente ayer en el Alto del Caleyo (Ribera de Arriba), en pleno bosque de la Zoreda. "Esta iniciativa facilita el teletrabajo, ofrece un espacio para nómadas digitales y para aquellas empresas que por dedicarse a sectores tecnológicos no requieren de un espacio físico permanente", asegura consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que fue uno de los asistentes a la inauguración de la empresa.

"Cowtainers" es una apuesta de dos emprendedores sierenses que han conseguido el sueño de convertir contenedores de barcos en oficinas enclavadas en plena naturaleza. La idea de Víctor Arce y del ingeniero Pablo Díaz Campbell-Smith –de 34 y 33 años, respectivamente– recibió el primer empujón al resultar ganadora en el concurso "Entama", promovido la empresa EDP. A partir de ahí, el Ayuntamiento de Ribera de Arriba confió en ellos, ayudándoles a encontrar unos terrenos acordes con la esencia de su proyecto en las las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), que también resultó fundamental para hacer realidad su sueño.

Finalmente, la concesión de una ayuda de los fondos europeos Leader terminó por convencerles para aventurarse con este ambicioso proyecto. "Creemos que es un proyecto bastante innovador. Normalmente los espacios de coworking suelen verse en las grandes ciudades y nosotros apostamos por traerlo a la zona rural", explica Víctor Arce. "En esta primera fase que ya tenemos en marcha podemos albergar a unos 36 trabajadores, pero ya estamos trabajando en otras dos fases. La siguiente sería la de habilitar una sala de reuniones dentro del propio bosque y la siguiente la de construir un conjunto de oficinas de 600 metros cuadrados con alta capacidad".

El alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, tampoco quiso perderse ayer el acto de inauguración del espacio de coworking de El Caleyo. "Este es un proyecto innovador, bueno para nuestro concejo y bueno para toda Asturias. Estamos muy contentos de poder tenerlo en nuestro concejo", dijo durante el acto inaugural. Ayer, entre otros, también estuvo en El Caleyo el alcalde de Morcín, Maximino García. n