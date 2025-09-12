"En el frente, ser periodista es llevar una diana al cuello", dice Manu Brabo

"De Oviedo al Pórtico de la Gloria: Principio y fin del Camino Primitivo", es el título de la conferencia que ofrece hoy Elisardo Temperán Villaverde, canciller del Arzobispado de Santiago de Compostela. Le presentará Manuel Fernández Quevedo, presidente de la asociación Día de Galicia en Asturias. Elisardo Temperán fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1981 en la Catedral de Santiago. Está considerado el mayor especialista en el Códice Calixtino que guarda el templo compostelano. Temperán también es consiliario de la Junta de Cofradías de Santiago de Compostela.

Este fin de semana, el tiempo volverá a retroceder en San Román de Candamo con las XIII Jornadas de Recreación Histórica Candamo 36/37, organizadas por la Asociación Histórico Cultural Frente del Nalón, que plantean una pregunta incómoda: ¿cómo se enfrenta una sociedad a la guerra?

El fotorreportero Manu Brabo, premio "Pulitzer" en 2013, dio ayer, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, EL contrapunto emocional y humano a la cuestión. Su experiencia en guerras recientes —Siria, Gaza...— sirve de espejo al conflicto español del 36: "No conozco a nadie que quiera que la guerra dure eternamente", dijo Brabo, recién llegado de Siria, donde realiza un trabajo sobre fosas comunes. "No llevo identificación de prensa desde hace años. En el frente, ser periodista es llevar una diana al cuello", añadió. "La guerra agota. No hay carga ideológica que aguante su presión. Es muy duro ver cuerpos despedazados, compañeros caídos y decenas de miles de desaparecidos. La visión del reportero despoja a la guerra de épica: solo quedan el miedo, el dolor y el desgaste", señaló.

Miguel Alonso Ibarra, profesor de Historia Contemporánea en la UNED y autor del ensayo "Cruzados sin gloria. El ejército de Franco en la Guerra Civil", recordó que el conflicto español no fue una continuación de las guerras coloniales, sino la primera guerra moderna de masas en España. "La contienda fue la más moderna de su época, con aviación y bombardeo. Nada que ver con la de Marruecos. No fue una guerra pobre, aunque las formas de combatir nacen del conflicto colonial", explicó. "Parece que hay un resurgir de la guerra en el mundo, pero en realidad nunca se fue", recalcó.

"Queremos representar de la forma más fiel posible los acontecimientos que sucedieron en la Guerra Civil en Asturias", afirmó Jaime Fernández, historiador y presidente de la asociación Frente del Nalón, que moderó el coloquio. "La fidelidad a los hechos no es sólo cuestión de vestuario o de armamento. Es también una cuestión de comprensión histórica", aseguró.