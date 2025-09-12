De jueves y orbayando, el estreno más frío de San Mateo

En la esquina de una de las casetas de la plaza Porlier el más veterano de las fiestas –cacharro de plástico en mano– maldecía el poco ambiente: "Empezar San Mateo de jueves es un sindiós, por eso llueve". Apostaba que hoy, viernes, no habrá orbayu y la gente se volcará más en las terrazas. Lo de ayer, todavía, efectivamente, sin la bendición divina que aporta el jubileo y las banderas ondeando en la torre de la Catedral, fue un arranque frío y extraño, nunca visto. Empezar un San Mateo de jueves dejó cierta sensación de simulacro, apto para los más valientes y muy cómoda, por otra parte, para comprobar con calma si todo estaba a punto.

Lo que se podía ver ayer por la noche en las zonas de casetas después del pregón y el chupinazo eran hosteleros más despreocupados que otras veces comprobando que las neveras, los fogones y las acometidas funcionando. El paseo del Bombé y aledaños era un mar de terrazas que se había convertido en paraguas estrecho para los pocos grupos de amigos, veinteañeros en su mayoría, apiñados en las mesas. Los gorros de colores y los inventos con luces que pasean los vendedores ambulantes destacaban más de lo normal en medio de ese paisaje a medio gas. Detrás de las barras, plantillas sobredimensionadas de camareros esperaban con aburrimiento noches de más apuro.

Arranca San Mateo 2025: así fue el pregón y los primeros bailes de una fiesta que comenzó con agua / Fernando Rodríguez / Fernando Rodríguez

El Campo, con todo, tuvo en su salida natural a la Escandalera (con las luces del paseo apagadas) un foco de resistencia para mantener viva la fiesta pese a todo. Con tesón numantino y haciendo honor a su nombre la orquesta "La última legión" se dedicó a ensartar una versión tras otra de clásicos del rock y del pop sin trampa: guitarras, bajo, batería, teclado y un cantante eficaz. No fue el reventón de otros años en los que el camión escenario congrega multitudes desde Tartiere a la puerta del Campoamor. Un público escaso pero esforzado –todo paraguas– agradeció el empeño y oficio de la banda, que arrancó su recital por el palo de "M-Clan", Miguel Ríos, "Maná", "Nacha Pop" y un largo etcétera de repertorio de éxitos de las cuatro últimas décadas. "Esta noche canta Oviedo, ¡vívelo!", soltó el cantante. Y sonó más a deseo improbable que a promesa imposible de cumplir. Pero allí siguieron, más de dos horas sin desfallecer.

Camino de Porlier, algunas parejas paseaban su cerveza bajo la lluvia mezcladas con los repartidores de Glovo y el personal de Protección Civil, algo desorientados.

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez

El eje peatonal de Pozos-Mendizabal parecía mantener su tónica habitual de los "juernes", algo deslucida por la lluvia, y en la plaza las casetas ofrecían un ambiente un poco más animado que en el Bombé. Detrás de las barras las sensaciones eran satisfactorias. Una noche tranquila y con tiempo suficiente para ir arreglando las cosas que fallan y acabar de rematar algunos detalles.

El grupo de los concejales del PP –sin el alcalde– se había hecho fuerte allí, muy cerca del centro de la plaza. Y se podría trazar casi una diagonal de 150 metros hasta alcanzar el último puesto de la plaza de la Catedral, casi tocando con San Tirso, para encontrar al equipo del PSOE, en idénticos corrillos y compadreo. Hacía media hora que Alfredo Canteli y sus invitados habían completado el paseíllo habitual por la zona, con la Reina y las damas de honor abriendo el camino y la inevitable compañía de Mateín. Las fiestas habían empezado de jueves y orbayando, un arranque tímido pero una ocasión para ir cogiendo fondo y que el despegue no resulte tan accidentado.