Mateín, el rey de la fiesta: "A los que me paran y me confunden con Pinón yo les llamo incultos"

El Mateoverso es una realidad aumentada, porque todo en las fiestas de Oviedo se desarrolla a lo grande. Detrás de cada celebración persiste un universo paralelo a los que festejan: hosteleros que no pegan ojo, taxistas que echan más kilómetros que los ciclistas de la Vuelta, voluntarios de Protección Civil que ejercen de ángeles guardianes. Y personajes que, de dejarse secuenciar, revelarían el 99,9% del ADN carbayón.

Es el caso incuestionable de Mateín, el paisano de boina calada que cada septiembre por estas fechas se deja ver por las calles de la capital, animando a la concurrencia.

Este año las fiestas empezaron de jueves. ¿Cómo lo ve Mateín?

¡Coño, hay que alegrarse! Hay que salir a la calle, visitar los chiringuitos... Tenéis que meneaos, saludaos unos a otros. Tenemos unas fiestas históricas, un día más, aunque pasado por agua.

Trajo el espantaorbayu para nada...

Este año me lleva la contraria. Salí de casa y paró de llover. Traje el espantaorbayu, que es un paraguas con mucha historia. Creo que me lo regaló mi abuelo. Tiene un poder: cada vez que lo abro, deja de llover. Bueno, casi siempre… Hoy parece que se me puso rebelde.

¿Qué espera de estas fiestas?

Sol, mucho sol. Tuvimos un verano muy guapo y esperemos que se alargue. Ya habrá tiempo de otoño, de aguacero y de paraguas. Ahora, fiesta y alegría, que los fuegos ya están apagados.

Usted que se pasa el día en la calle... tendrá muchas anécdotas que contar.

¡Uf! Tengo cientos. Me paran y me confunden con Pinón. Yo siempre les digo: "¡Incultos, que estamos en San Mateo! Yo soy Mateín, el que baja del campo a pasarlo pipa en Oviedo".

¿Dónde se hospeda estos días?

Bueno, ya sabéis que yo todos los años cojo una pensión por aquí por el centro, para disfrutar de todo el ambiente.

¿Por qué San Mateo y no San Salvador, si es el patrón?

Porque las ferias del Salvador acababan el 21, día de San Mateo, y ese fue el día que quedó como el día grande. Así nació la fiesta, y aquí seguimos, dándolo todo.

¿Qué es Mateín en sí mismo?

Seguramente la representación del Oviedo rural que bajaba a la ciudad a disfrutar de la fiesta. Eso somos muchos, eh, que aunque seamos de la hierba, bajamos a la capital a bailar, comer, beber y pasarlo en grande.

¿Pesa el cargo?

¡Qué va! Presta mucho. Todo el mundo me saluda, me saco fotos, me invitan… Está bien, está muy bien ser quien soy.

¿Y lo que más le gusta de San Mateo?

El ambiente en la calle, sin duda. Y el baño de multitudes del Día de América en Asturias. Eso es lo máximo.

Queda ya poco para ese día...

¡Calla, mujer! Que acabamos de empezar y el desfile es casi al final, el día 19.

Mateín, ¿qué es Oviedo para usted?

Mi ciudad. Soy de pueblo, sí, pero vecino de este municipio. Vivo en un sitio tranquilo, confortable, y estoy encantado. Pero sigo siendo de aquí y queriendo enormemente a esta ciudad.

¿Un consejo para los ovetenses?

Que sean buenos carbayones. Que disfruten entre ellos y con los que vengan de fuera, que cada vez hay más gente y somos más turísticos. Que se suelten el pelo, que coman un bollu preñáu, que beban culinos de sidra sin miedo y, sobre todo, que no pregunten nunca "¿Y esto de los chiringuitos qué ye?", porque eso se aprende viviéndolo.