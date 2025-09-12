Primera entrega de San MateIA: así ve ChatGPT las fiestas de Oviedo (¿son pamplonicas con boina y faja roja?)
Sigue cada día la sección festiva de LA NUEVA ESPAÑA por San Mateo
Mateo Román
Me piden una sección festiva para las fiestas. Acudo a la Inteligencia Artificial (IA) para ahorrar en dibujante. La IA es inteligente porque no paga por lo que sabe y artificial porque cobra poco por lo que da. Lo natural sería que quisiera cobrar mucho, como un dibujante.
Le pides a la IA un Oviedo en San Mateo y te da esta mezcla de calle de la Rúa con la plaza de Alfonso II petada como de pamplonicas con boina y faja roja y mujeres de cuadro de principios del siglo XX salida del Bellas Artes.
La IA dice que es Oviedo y no hay nadie vestido de blanco y beige, es septiembre y no están bronceados y no llevan bolsas en las manos. Tampoco es San Mateo porque algunas mujeres sonríen pero no hay alegría: ni la de verdad, ni esa de la que hablan los hosteleros cuando la gente se deja el sueldo en cacharros. No es Oviedo: no hay terrazas, ni bulevar de bares, ni un chigre en una calle llena, ni sale Covadonga Díaz Alvarez, la concejala de festejos que defiende que las fiestas son animadas en cada minuto.
El resultado de la IA es artificial y poco inteligente porque muestra una pobre opinión de Oviedo. Seguiremos probando.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
- Ojo si conduces un patinete eléctrico por Oviedo: necesitas casco y tener seguro
- La Santina de Oviedo gana fieles: El Centro Asturiano y el novedoso 'bollauto' de sus fiestas llevan miles de personas la Naranco
- Cambios en el tráfico de Oviedo: la nueva ordenanza prevé crear rutas seguras para ir a los colegios
- Detenido un aficionado del Oviedo por emitir y escenificar gestos racistas, imitando a un mono, en el partido contra el Real Madrid
- Bronca por el error en la ubicación de una placa en honor a Ángel González
- La comunidad gitana de Ventanielles hace historia: del tío Chaval al rapero con más flow Manu Palais
- El mercado de San Mateo contará con 29 puestos en el Campo San Francisco (y habrá varias casetas novedosas)