El Principado prevé concluir sus derribos en el viejo HUCA "a lo largo de 2026"

Petición pública de disculpas y propósito de enmienda son los mensajes que trasladó este jueves el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, a los representantes de varias asociaciones de vecinos de la zona El Cristo-Buenavista por el estado de deterioro que presenta el antiguo recinto sanitario.

El consejero y portavoz del Ejecutivo regional abundó en el perdón que ha había pedido el presidente del Principado, Adrián Barbón, en noviembre del año pasado, cuando anunció la licitación del derribo de los edificios inservibles del antiguo HUCA. Una demolición paralizada el pasado mes de junio y todavía sin una fecha de reanudación de los trabajos. "He pedido disculpas a los vecinos por la situación del barrio y por la degradación en la convivencia que causa", comentó Peláez al término de una reunión que no permitió conocer demasiados detalles de un calendario empantanado.

La Junta General aprobó ayer una resolución cuya finalidad es definir plazos tanto para la reanudación de los derribos como para la elaboración del plan especial de reforma interior (PERI) de la parcela del viejo HUCA. El titular de Hacienda afirmó, no obstante, que los derribos se retomarán "cuanto antes, si es posible en este año" y comprometió que "se llevarán a cabo en 2026". Asimismo, Peláez aseguró que el Ejecutivo regional "toma nota de las aportaciones vecinales", entre las que destacó la posibilidad de que, tras esos derribos, los terrenos del titularidad autonómica puedan incorporarse al parque del Truébano "como un solar para su uso temporal como zona verde o para una infraestructura al aire libre". El Consejero advirtió de la existencia de "discrepancias" entre las distintas organizaciones, pero se comprometió a tenerlas informadas de manera puntual de los acuerdos que se adopten en la comisión cuatripartita integrada por el Principado, la Tesorería de la Seguridad Social, el Ayuntamiento de Oviedo y la Universidad.

Diferencias sobre los pisos

Una de esas discrepancias se centra en la posible compensación a la Seguridad Social con derechos edificatorios para construir viviendas en esa zona. Ramón del Fresno, presidente de la asociación vecinal y comercial El Cristo, manifestó su oposición: "Ya hay pisos de sobra en la zona, no hace falta hacer más nuevos". En cambio, Nacio González, portavoz de SOS Viejo Hospital, se mostró abierto a que se destine parte de esos terrenos a vivienda pública, y dejó una pregunta sobre la parálisis que caracteriza a esta operación: "¿De qué hablaban Barbón y el Alcalde cuando decían que todo iba bien?". González vaticinó que "van a a pasar varios años" antes de que la Universidad tenga sus primeros edificios operativos en los terrenos del viejo HUCA.

Juan Nieto, presidente de la asociación La Muria de Fuertes Acevedo, cuestionó la falta de calendario para los derribos y para el plan urbanístico. "Queremos que el barrio se revitalice y que se pongan plazos", afirmó Nieto. En lo que hay coincidencia del asociacionismo de la zona es en la reivindicación de que "se cuente con los vecinos y se nos escuche".