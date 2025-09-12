Recuerdos de los San Mateo de antaño (cuando no había día que no te "dieran el palo" por la calle)

Antes de convertirse en apóstol de Cristo, el evangelista Mateo que da nombre a las fiestas de Oviedo trabajaba como recaudador de impuestos. Un inspector de Hacienda de la época, por entendernos, que pegaba buenos palos fiscales al sufrido contribuyente de Cafarnaún.

La celebración de San Mateo, abundante en fiestas diurnas y nocturnas llenas de adolescentes, me hacen recordar otro tipo de palos, los que mis amigos y yo solíamos recibir, además de regularmente lo largo de los sábados del año, en estas especiales fechas de callejeo ovetense. Por aquel entonces (finales de los 90/comienzos de los 2000), que te "dieran el palo" (esto es, que te atracaran por la calle) formaba parte del ritual iniciático de la diversión vespertina en la ciudad. Uno entraba a la vez en la edad del pavo y de palo.

Las probabilidades de que te dieran el palo en algún punto de Uría, el Campo San Francisco, el Rosal o el Antiguo en la franja horaria entre las 16.00 y las 22.00 era bastante elevada. Convenía trazar una ruta que evitara los puntos calientes. Lo importante era salvar el trayecto entre un bar y el siguiente, donde nos acogíamos a sagrado. Previamente, antes de salir de casa, había que pertrecharse como el soldado imberbe que se aventura en el campo de batalla. El billete de mil pesetas se doblaba varias veces hasta reducirlo a un tenso pegote de papel y se introducía en el calcetín, junto al tobillo. Y en el bolsillo se guardaba la calderilla prevista para el palo.

Una vez nos lo dieron dos veces seguidas, en un espacio de unos 50 metros, en Pérez de la Sala. En otra ocasión, en Calvo-Sotelo, el atracador se plantó ante nosotros (éramos tres) y expuso el asunto con claridad profesoral, casi cívica: "Que conste que no os estoy dando el palo ni nada, pero necesito 600 pelas. Tocáis a 200 cada uno". En la industria del palo había profesionales pata negra y también advenedizos, imitadores, becarios. Una vez un muchacho con el pelo azul me pidió perdón porque, supuestamente, él y sus amigos nos habían dado el palo el finde anterior. También había una estructura diferenciada (segregada, se dice ahora) por sexos: a los chicos nos daban el palo ellos y a las chicas, ellas.

Cuando llegábamos a nuestro destino (normalmente en la calle Rosal o Quintana), las víctimas compartíamos información con ánimo consolador y preventivo: "Nos han dado el palo frente al McDonald’s…"; "Hoy hay muchos en la plaza del Ayuntamiento"; "Nos han pillado en la plaza de Riego". Era el análisis "palístico" de la jornada, la puesta en común de lo esquilmado.

Me dicen los que tienen hijos adolescentes que ahora se da menos el palo, que sus calcetines no esconden billetes. Bienvenido sea ese progreso en la seguridad ciudadana, más aún durante las fiestas de San Mateo, pero las nuevas generaciones también se han perdido una fecunda escuela de pensamiento estratégico y táctico.