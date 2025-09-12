Rodríguez Olaizola asume el cargo de superior de los jesuitas en Asturias

La comunidad jesuita asturiana se congregó ayer en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús para asistir a una eucaristía en la que la emoción fue protagonista. Por un lado, la misa sirvió de escenario para la toma de posesión del nuevo delegado de la Plataforma Apostólica de Jesuitas de Asturias y superior de la comunidad de Oviedo, José María Rodríguez Olaizola. Por otro, durante el acto religioso también se despidió al que hasta ahora era el vicesuperior de Oviedo, Teodoro García Estalayo, que se va destinado a Burgos.

El nombramiento del ovetense Rodríguez Olaizola sirve para cubrir un cargo que estuvo vacante en el último año. Hasta el día de ayer, los dos cargos principales de la Compañía de Jesús en la región eran Alfredo Flórez Cienfuegos-Jovellanos, que hacía de coordinador de la plataforma de Asturias, y el propio Teodoro García Estalayo, que era su "segundo" y tenía el cargo de vicesuperior de Oviedo. José María Rodríguez Olaizola asumirá ahora esos dos roles.

La celebración religiosa de ayer tuvo además otro aliciente especial. El encargado de oficiar la eucaristía fue el Provincial de España de la Compañía de Jesús, Enric Puiggròs Llavinés. "Estas celebraciones que hacemos cuando cambia un superior son habitualmente más en la intimidad, pero me parece especialmente apropiado que estéis aquí todas las personas que estáis vinculadas a las instituciones de la Compañía tanto en Oviedo como en Gijón", comenzó diciendo ante una iglesia abarrotada. "El comienzo de un superior es el momento de lanzar un reto, fortalecer si cabe la cohesión de la familia ignaciana para servir más y mejor a las gentes de Asturias", añadió después.

La familia ignaciana

José María Rodríguez Olaizola también tomó la palabra para demostrar que es muy de Oviedo y también del Real Oviedo. "Me gustaría compartir una anécdota y les pido perdón de antemano a mis muchos amigos de Gijón", arrancó en tono de broma. "El día que yo, con 17 años, me fui de visita al noviciado para ver si entraba o no entraba el Oviedo subió a Primera. Yo, que era socio hace muchos años, también tuve que renunciar a eso. Creo que hay algo de justicia poética en volver este año, cuando el equipo ha vuelto otra vez a la máxima categoría", señaló.

Después, "ya más en serio", el nuevo superior se dirigió a los presentes con palabras más profundas. "En esta vida, en este mundo y en esta sociedad lo más importante es formar comunidades reales y humanas. Para que estas comunidades sean así tienen que ser de gente diferente, con distintas sensibilidades, distintas miradas y distintas formas de entender a Dios para, a partir de ahí, poder caminar juntos", destacó. "Buena parte de la misión que tenemos como Compañía de Jesús es contribuir a formar comunidades y a mí lo que me toca es empezar a liderar esto continuando una labor que muchos han desempeñado antes", añadió.

Teodoro García Estalayo, por su parte, tuvo que apretar fuerte los dientes para que no se le escapasen las lágrimas de emoción cuando tomó la palabra para despedirse de Oviedo y de Asturias antes de iniciar su nueva etapa en Burgos. "Las despedidas me cuestan mucho, pero al final de una etapa corresponde agradecer a todo el mundo que ha estado a mi lado en este tiempo, especialmente a la Compañía de Jesús, que tuvo la delicadeza de destinarme dos veces a este paraíso que es Asturias. Así rezaba la propaganda del Principado hace unos años y yo lo he comprobado", señaló.